Рецидивист открадна пари от Кътинския манастир

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 41-годишен мъж за кражба на пари от манастир.

На 24 май И.Х. задигнал сумата от 194,60 евро от владението на игумен на манастира „Св. четиридесет мъченици Севастийски“ в софийското село Кътина. Обвиняемият счупил плексигласова преграда и разбил дървена врата на манастира, за да проникне в него.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, след като И.Х. е осъждан за тежко умишлено престъпление ефективно на „лишаване от свобода“.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „А“ от НК.

Извършителят е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

trud.bg