Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина (ВИДЕО и СНИМКИ)

Над 20 помещения с канабисови насаждения в наркофабриката в мината край Кюстендил откриха ГДБОП и ДАНС.

Те са оборудвани високотехнологично за пълен затворен цикъл за производство на марихуана.

Спецоперацията на място координираха заместник-директорите на ГДБОП Дарин Костов и Емил Борисов.

С оглед създаването на безопасни условия за провеждане на разследването, съдействие ще се изиска от различни правителствени институции и неправителствени организации, подчертаха участниците в брифинга днес.

Действията по разследването продължават.

Специализираната полицейска операция на службите се провежда от 23 април 2026 г. и продължава към момента под надзора на Софийската градска прокуратура.

На 24.04.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми четири лица за престъпен сговор, държане с цел разпространение на наркотични вещества, изпиране на пари и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително.

