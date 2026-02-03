Осъдиха прокурорския син Васил Михайлов на година и осем месеца затвор за закана за убийство

Софийският градски съд отмени условната присъда на Васил Михайлов по делото за закани за убийство на бившата му приятелка Боряна Рангелова. Според съда всички случаи на отправяни заплахи за убийство са доказани. Присъдата на Михайлов е година и 8 месеца затвор.

Васил Михайлов е известен още като „прокурорския син" от Перник. От юни 2025 година той изчезна, след като неговият съгражданин Павел Павлов подаде сигнал срещу него за нанесен побой и изнудване. Михайлов беше обявен за общодържавно издирване. По-късно той направи изненадващо изявление чрез видео, разпространено онлайн. В дълъг монолог той обясни своята версия за събитията, довели до общодържавното му издирване.

През април миналата година той беше осъден на четири години затвор. Прокуроският син беше признат за виновен за осем престъпления, сред които за нанасяне на средни телесни повреди на трима души, леки телесни повреди по хулигански подбуди на други двама, за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и за закана с убийство.