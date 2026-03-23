Настаняват в психиатрични заведения обвиняемите по делото за убийството в Мадан

Настаняват в болнични заведения обвиняемите по делото за убийството на 23-годишният Костадин Кабаджов в Мадан. Причината е, че те трябва да са на разположение на вещите лица за извършване на съдебно-психиатрични и психологични експертизи.



Зам.-окръжният прокурор Атанас Илиев, който е и наблюдаващ прокурор по делото, заяви пред ФОКУС, че производство е по смисъла на чл. 70 от НПК. "С оглед назначената комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза на един от обвиняемите лица по делото, искаме той да бъде настанен стационарно за определен период от време, за да бъде на вниманието на вещите лица за изготвяне на експертизата. Получили сме становище от съответните вещи лица, които сме приложили към нашето искане до съда, че е необходимо такова настаняване“, поясни прокурор Илиев.



Искането на прокуратурата бе уважено от съда, с оглед изготвянето на комплексната експертиза. Така обвиняемият ще бъде настанен стационарно в център за психиатрично здраве за 10 дни, след изтичане на срока за обжалване на определението на Окръжен съд – Смолян пред Апелативен съд, поясни прокурорът.



Той уточни, че и останалите трима обвиняеми също са настанени в болница. "По отношение на тях също се извършват в момента съдебно-психиатрични експертизи, поради което те пък са настанени в друго заведение ДПБ – Ловеч за целите на извършване на експертизите, след което ще бъдат върнати в ареста.“, уточни прокурор Илиев.



Припомняме, че в началото на разследването, съдът постанови постоянна мярка "задържане под стража“ за четиримата обвиняеми, които са възраст между 20 и 26 години. Срещу тях е повдигнато обвинение за умишлено убийство, извършено в съучастие. Тялото на 23-годишния Костадин Кабаджов беше открито вечерта на 26 ноември в коритото на реката край Мадан. В хода на разследването полицията първоначално задържа осем души от област Кърджали. Трима от тях бяха обвинени на 27 ноември, а четвъртият – ден по-късно. Останалите четирима бяха освободени.

