Наркотрафиканти с полицейски чадър жестоко пребити от „София Запад“

Жестоко меле в къмпинг комплекса „Валтата“ край петричкото село Самуилово прати мастития наркотрафикант Костадин Милушев – Шпека в „Пирогов“ с реална опасност за живота. Кървавият побой е нанесен от ударната бригада на левскарската фракция „София Запад“, предвождана от ММА боеца Любомир Делев – Звяра. При сблъсъка по-леко е пострадал и ортакът на Шпека – Трайо Джаджев – Куция, който безуспешно се опитал да го защити. Екшънът се разиграл по време на празненство за раждането на внучката на собственика на комплекса и лидер на сините ултраси Любомир Костадинов – Любо Младежа.

Официалната версия на полицията в Петрич залага на битов пиянски скандал, но в ъндърграунда се говори за брутално разчистване на сметки и наказателна акция. Предполага се, че Шпека е пребит заради съмнения, че е пропял пред ченгетата за оранжериите с марихуана, ръководени от Асен Китанов – Психото. Петричката наркомрежа, включваща Димитър Шайков – Шайката и Иван Дюлгеров – Ванчо Гълъба, дълго време се ползваше с полицейски чадър. Миналата есен бяха арестувани ченгетата Андон Бързаков и Тони Христов, хванат с 80 килограма трева в джипа си, но до съд така и не се стигна.

Любо Делев - Звяра е бил най-активен в побоя над Коце Шпека и Трайо Джаджев - Куция

Разследващи подозират, че местните дилъри са укривали реколта от „София Запад“, за да я пласират сами към Гърция и Турция. Прокуратурата все още мълчи за гангстерския линч, а биячът Любомир Делев е обявен за местно издирване. Побоят доказа, че влиянието на Любо Младежа в силовата групировка остава огромно, въпреки формалното му оттегляне от трибуните.

Източник: Уикенд