Кметът на Банско: Случаят с младежите не трябва да се представя като етнически или расов конфликт https://crimes.bg/inczidenti/kmetat-na-bansko-sluchayat-s-mladezhite-ne-tryabva-da-se-predstavya-kato-etnicheski-ili-rasov-konflikt/198478 Crimes.bg

Оценявам случилото се като непристойна проява на липса на достатъчно възпитание, самоконтрол и уважение от страна на участниците. Данните, с които разполагаме, сочат, че става дума за вербална размяна на обиди и жестове на провокации между млади хора. Подобно поведение е недопустимо, независимо от кого е проявено. Това се посочва в позиция на кмета на Община Банско Стойчо Баненски по повод инцидента от 2 август, при който възникна словесно напрежение между италиански и български младежи в курортния град.

Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:

Органите на реда са реагирали на сигналите своевременно, професионално и с необходимата прецизност, за да гарантират спокойствието и сигурността на всички участници. Убеден съм, че компетентните институции ще изяснят всички факти и обстоятелства по случая.

В същото време категорично се противопоставям на опитите този случай да бъде изваждан от неговия контекст и натоварван с политически внушения или представян като проява на етническа, религиозна или расова нетолерантност. Подобни квалификации не съответстват на фактите, с които разполагат българските институции.

Община Банско категорично осъжда действия и думи, които могат да се тълкуват като антисемитизъм или дискриминационно отношение. Укоримо е и всяко посегателство върху личната собственост и нарушаването на спокойствието на гражданите.

Не можем обаче да подминем и моралната страна на случилото се. Като общество сме длъжни да възпитаваме младите хора в уважение, сдържаност и отговорност, защото подобни прояви, независимо от техния характер, хвърлят сянка върху доброто име на България и на Банско.

Нашата страна е позната по света със спасяването на българските евреи през Втората световна война и с последователно изгражданите приятелски отношения с еврейската общност и с Държавата Израел. Банско също е пример за толерантност, взаимно уважение и добросъседство.

Всяка година градът ни посреща стотици хиляди туристи от цял свят. Много международни общности са избрали Банско за свой втори дом именно заради спокойствието, сигурността и гостоприемството на местните хора.

https://www.focus-news.net/