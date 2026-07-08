Напрежение след поредица от сбивания в Габрово. Какви мерки очаква кметът от МВР?

Кметът на Габрово Таня Христова призова държавата и Министерството на вътрешните работи да предприемат конкретни действия за гарантиране на сигурността в града след поредица от инциденти и нарастващо обществено напрежение през последните два месеца.

Вчера в града се проведе специализирана полицейска операция, при която има задържани. Акцията е била насочена основно срещу разпространението на наркотици в региона.

По думите на Христова през последните седмици в Габрово са се натрупали няколко случая, които са довели до сериозно обществено недоволство и усещане за липса на достатъчно ефективна реакция от страна на институциите.

„В писмото, което изпратих до министър-председателя, настоявам за конкретни мерки и механизми, с които редът и спокойствието в Габрово отново да бъдат усетени от гражданите", заяви кметът в ефира на „Здравей, България".

Тя подчерта, че проблемът не бива да бъде разглеждан единствено като етнически конфликт. Според нея през последните години Габрово е бил пример за успешно съжителство между различните общности, без гета и без сегрегирани училища.

„Количествено нямаме голямо присъствие на ромско население. Нямаме гето, нямаме сегрегирано училище и имаме много модели, с които можем да се гордеем. Въпреки това очевидно се създава напрежение и трябва да се търсят причините за него", посочи Христова.

Кметът заяви, че специализираните полицейски операции са полезни, но сами по себе си не могат да решат проблема. По думите ѝ е необходима постоянна работа на терен, насочена към превенция и ограничаване на битовата престъпност.

„Имаме нужда от работа на терена и от превенция. Там, където се работи постоянно, се постигат резултати и не се стига до ситуации, които извеждат хората на площада", каза тя.

Христова беше категорична, че местната власт не разполага с правомощията да се справя самостоятелно с престъпността и че е необходимо по-тясно взаимодействие между институциите.

„Няма кмет в България, който може да задържи престъпник. Всеки трябва да поеме отговорността за функциите и правомощията, с които разполага", подчерта тя.

Повод за напрежението в Габрово станаха два протеста през последните месеци. Първият беше организиран след конфликт между жители на квартал, в който роми, настанени в общински жилища, бяха обвинени в нападение над свои съседи. Последваха демонстрации, включително пред дома на кмета, както и остри изказвания на ромски пастор, които допълнително изостриха обстановката.

По-късно имаше и втори протест след друг конфликт, възникнал през юни.

Таня Христова съобщи, че общината е реагирала незабавно по случая с настанените в общински жилища лица, участвали в инцидентите. „Те бяха изведени от общинските жилища незабавно, а съдът потвърди решението ни като законосъобразно. Действахме безкомпромисно и ще продължим да го правим", заяви кметът.

Според нея случващото се в Габрово е сигнал за по-широк обществен проблем, свързан с превенцията на престъпността и ефективността на институциите. Христова изрази надежда, че ще бъдат предприети навременни мерки, които да предотвратят бъдеща ескалация на напрежението и да възстановят усещането за сигурност сред жителите на града.