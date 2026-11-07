Малката Яра движел разбитата цигарена фабрика в Карнобат Стефан Димитров и баща му са на свобода, докато чакат присъди по делото за контрабанда срещу Паскал https://crimes.bg/kriminalno/malkata-yara-dvizhel-razbitata-cigarena-fabrika-v-karnobat-3/205371 Crimes.bg

Стефан Димитров-Малката Яра е сочен за реален собственик на разбитата нелегална цигарена фабрика в Карнобат. При акцията на органите на реда в базата бяха открити 10 тона тютюн и 5 милиона къса готова продукция. Работниците обаче успяха да избягат предварително след изтичане на информация от ОДМВР-Бургас. Единственият официално обвиняем засега е 58-годишният карнобатски бизнесмен Манол Димитров-Мечо. Той е собственик на халетата, но е бил в тайно съдружие със Стефан Димитров, на когото предоставил имота за изграждане на незаконния цех.

За да се замитат следите от престъпната дейност, фабриката е прехвърлена чрез фиктивен предварителен договор на Николай Василев от Българово. Контрактът е на стойност 1 милион евро, като купувачът официално работи в Германия, но реално е част от контрабандната мрежа. Прокуратурата все още не е повдигнала обвинения срещу Николай Василев, тъй като той не е идвал в страната от 2023 година. В престъпната схема е замесен и синът на Манол Димитров-Мечо – Даян, който е ръководил оперативния производствен процес.

Стефан Димитров и баща му Марин Димитров бяха арестувани през 2024 година заедно с Петя Банкова и Живко Коцев по прословутото митническо дело. Митичният контрабандист Никола Николов-Паскал вече получи условна присъда, след като направи пълни самопризнания за нелегалния трафик на папироси. В показанията си Никола Николов-Паскал твърди, че схемата е действала под закрилата на политически лица, сред които Бойко Рашков и Асен Василев. Предстои стартиране на съдебния процес срещу мащабната контрабандна група.

Източник: Уикенд