Тялото на изчезналата българка е открито в кладенец в Кипър https://crimes.bg/kriminalno/tyaloto-na-izcheznalata-balgarka-e-otkrito-v-kladenec-v-kipar/204909 Crimes.bg

Трагична развръзка на случая с изчезналата в Кипър 61-годишна Олга Василиева, за която кипърската обществена телевизия RIK съобщава, че е от България - тялото на жената е открито в кладенец в района на Саитас, област Лимасол, предаде кореспондентът на „24 часа“ в Атина.

Според кипърската полиция 43-годишният заподозрян е признал пред разследващите, че е извършил убийството, и е посочил мястото, където е хвърлил тялото.

Мъжът, който е сирийски гражданин, е бил задържан на летището в Ларнака при опит да напусне страната. Според местни медии той е имал лични отношения с жертвата, а разследващите проверяват и информация за финансови разногласия между двамата.

Олга Василиева е била в неизвестност от 23 октомври, когато изчезнала от дома си в квартал Меса Гитония в Лимасол. Сигналът за изчезването ѝ е подаден на 28 октомври от нейна близка.

Първоначално полицията започва издирване, но събраните доказателства насочват разследването към отвличане и предумишлено убийство.

43-годишният мъж е задържан за шест дни по решение на съда в Лимасол. На мястото, където е открито тялото, е изпратен съдебен лекар.

Остава неясен точният произход на Олга Василиева. Докато обществената медия RIK я представя като жена от България, други кипърски издания съобщават, че е рускиня с кипърски паспорт.

Разследването продължава, като властите изясняват мотивите и всички обстоятелства около тежкото престъпление.

dnes.bg