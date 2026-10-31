Адвокат Менко Менков: Съдията, постановил решението за Кристиан Николов се ползва с изключително добра репутация

Протест се проведе преди дни в София срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов, осъден за смъртта на журналиста Милен Цветков. Софийският градски съд разпореди предсрочното му освобождаване, въпреки че прокуратурата и администрацията на затвора не вярват в поправянето му.

Защитникът на семейството на Милен Цветков - адвокат Менко Менков, обясни, че Николов все още не е освободен, тъй като определението на съда не е влязло в законна сила. То е обжалвано от прокуратурата, която е страна в това производство, и ще се чака произнасянето на Софийския апелативен съд. За това произнасяне няма срок, обясни адвокат Менков.

„Съдията, който е постановил решението, се ползва с изключително добра репутация", каза още адвокат Менков.

Той обясни и как може да се стигне до предсрочно освобождаване на осъден. „Първата предпоставка, както е в този казус, тъй като той не е рецидивист, е да е изтърпял не по-малко от една втора от наложеното наказание - 9 години лишаване от свобода. А според източниците, от които аз се запознах с информация, той е изтърпял 5 години и 7 месеца. Така че първата кумулативна предпоставка е налице", обясни адвокат Менков.

Втората предпоставка е въпрос на преценка на съда. „Той не е длъжен да се съобрази нито със становището на затворническата администрация, нито със становището на прокуратурата. В това производство не се преразглежда казусът по същество и не се отнема правото на някой осъден да бъде освободен предсрочно, защото освен всичко друго, има изрична забрана, че наказанието не може да бъде налагано с цел отмъщение. Тоест, дали са налице предпоставките за предсрочно освобождаване, е въпрос на преценка по вътрешно убеждение на съдебния състав, който се произнася", обясни адвокат Менков.

Решението на съда не подлежи на обжалване. „Производството ще продължи да се развива без наше участие. Аз като адвокат, като защитник на семейството на Милен Цветков, съм изключително доволен по отношение на приключване на делото, тъй като това беше първия значителен пробив в съдебната практика на Република България, на ВКС, да се признае за вина евентуален умисъл при извършване на това деяние с оглед употребата на няколко вида наркотични вещества и поставянето под въздействието им на извършителя непосредствено преди извършване на деянието. Това беше един значителен пробив от наша страна", заяви Менко Менков.