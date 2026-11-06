Тома Биков: Правителството на Румен Радев реши да удовлетвори посткомунистическия нагон на една от агитките

Закриването на Комисията по досиетата е грешка. През последните няколко години опитах да повдигна темата за нейната трансформация в Институт за национална памет, който да се ръководи от хабилитирани лица, но всеки път тази тема беше оставяна на заден план. Имаше два основни варианта за трансформация на комисията. Това написа във Фейсбук Тома Биков от ГЕРБ.

"Първият - към нея да премине и архивът на БКП и тя да се занимава с научни изследвания на тоталитарния период в неговата цялост. Вторият - комисията да се посвети на научни изследвания свързани с политическото насилие, като към нея премине и архивът на политическата полиция отпреди 1944 година. Вероятно можеше да има и други предложения, които да се дебатират и да се търси обществен консенсус около тях.

Правителството на Румен Радев обаче реши да удовлетвори посткомунистическия нагон на една от агитките и с това административно да затвори една тема, която така или иначе вече е превърната в памет. Тази памет се нуждаеше от усилия, за да бъде превърната не в повод за разделение, а във възможност за свързване на българската история. Вместо тези усилия да бъдат положени, Радев отново избра общественото разделение. И ще го получи", пише още Биков.

https://www.focus-news.net/