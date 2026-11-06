ТОВА НЕ Е СЕРИОЗНО! Правителството нае палавата PR-психоложка и ТикТок “експерт” по нарцисисти Симона Харачерева да представи държавния бюджет (СКАНДАЛНИ СНИМКИ) Силиконковата зам.-министърка с русите екстеншъни Михаела Карадимова има сериозна конкуренция, гаврят се в политическите среди https://crimes.bg/vodeshha-tema/tova-ne-e-seriozno-pravitelstvoto-nae-palavata-pr-psiholozhka-i-tiktok-ekspert-po-narcisisti-simona-harachereva-da-predstavi-darzhavniya-byudzhet-skandalni-snimki-3/205331 Crimes.bg

Поредният тежък комуникационен гаф сътвори правителството на Румен Радев и по-специално финансовият министър Гълъб Донев, наемайки за представянето на държавния бюджет в УНСС доста палавата (ако вярваме на злите езици) “експертка” по PR и нарцисизъм Симона Харачерева-Гърдевска. За това първи съобщиха на фейсбук страница журналистите от Bird.

Сериозен дял в скандала има и ректора на УНСС проф. Димитър Димитров, за когото се шушука, че проявявал доста специално отношение към пиар-психоложката, и най-вероятно е лобирал за лансирането й пред толкова висока публика.

След като вчера експремиерът Бойко Борисов се пошегува, че след УНСС, следващата важна презентация трябва да е директно на Бузлуджа, днес управляващите доказаха, че репутационната пропаст, към която летят, няма дъно.

Дори да се абстрахираме от протоколното задължение най-важният законопроект в държавата да се представя първо в Народното събрание, начинът и формата, под които премина събитието, са меко казано недомислени. В мрежата вече наричат инициативата смехотворна, абсурдна и дори безумна.

Най-фрапираща беше младата дама, избрана незнайно по какви критерии за рекламно лице на бюджетната презентация. Това е Симона Харачерева-Гърдевска.

Онлайн тя се рекламира като всестранно-развита личност. Пиар експерт, комуникационен презентатор, коуч и модерното напоследък “специалист по нарцисизъм”.

Последното е топ тренд в ТикТок, фейсбук и инстаграм. В последната година се навъдиха безброй самозвани, учили-недоучили пишман психоложки, треньори, специалисти и прочие женска сволоч, разясняваща що е нарцисист, как нарцисистите манипулират жертвите си и как да им противостоим.

Разбира се, не само бащите на психологията Карл Юнг и Зигмунд Фройд биха се обърнали в гроба от просташкото извращаване на тази наука, но дори майката на фейк себепознанието Наталия Кобилкина би си изяла бикините ако чуе как Харачерева на ангро обсъжда толкова дълбоки въпроси. Но пък “майсторки” от калибъра на Даниела Рупецова и Анна Шермин имат сериозен повод за притеснение.

Защото те бръмчат главно на далавераджии и лихвари, докато Симона с перверзните червени цайси посяга към най-високопоставените политици, тикайки се директно в скутовете им от трибуната на УНСС.

Душманките й в бранша шушукат, че най-голямото й комуникационно умение било да говори съблазнително, бавно и на ушенце пред влиятелни господа, прилагайки им всички трикове от курсовете за психология. И да се съблича професионално ако някой от тях благоволи да тракне райбера на служебния си кабинет.

Иначе за родената в Габрово дългокоска се говори, че е братовчедка на певицата Тита, а майка й е била журналист в БНТ. За кратко време госпожа Харачерева-Гърдевска е минала и през областната управа на родния си град. А в последно време активно се изявява в ТикТок и Инстаграм, където пуска клип след клип как да се вардим от психологически манипулации.

“Тази ще си съдере кльощавия задник за малко слава. Сега си е набелязала един от най-силните политици в държавата и докато не му изпие соковете, няма да миряса. Шефът на УНСС й е само трамплин към мечтаната политическа кариера. Но той толкова е оглупял по нея, че изобщо не усеща как го използва. Симонка ще удари в земята силиконовата гърла Михаела Карадимова с русите екстеншъни, която сега е зам.-министър на икономиката. Само гледайте как върви кариерата й и си правете сметката в каква държава живеем”, обобщава ситуацията критик на сегашното правителство, отлично запознат с майсторлъка на поредната амбициозна пиарка.

Източник: crimesbg.com