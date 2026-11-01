Скандалът расте! Племенник на донора на Андрей Гюров от нарко Мексико Калоян Данчев парадира с ферари, ламборгини, яхти, имоти по цял свят – кой е Вили Маринков (СНИМКИ) https://crimes.bg/vodeshha-tema/skandalat-raste-plemennik-na-donora-na-andrey-gyurov-ot-narko-meksiko-kaloyan-danchev-paradira-s-ferari-lamborgini-yahti-imoti-po-cyal-svyat-koy-e-vili-marinkov-snimki-3/204832 Crimes.bg

Скандалът със спонсора на Гюров – Кандев се разраства! Спешно прокуратурата да провери не само донора на Андрей Гюров от нарко Мексико Калоян Данчев, но и племенникът му Вили Маринков дали не се занимават с наркотрафик?!

Източник от либералите призна, повод за разследване има – младият бургазлия, който рядко се вясва в България, тъне в необяснимо финансово благополучие, докато официално развива бизнес с отдаване на луксозни имоти през „Маринчев груп“ ЕООД от една година – 15 септември 2025-а.

Кучето май е заровено другаде – племенникът на издирвания преди години в Мексико Калоян Данчев покрай смъртта на красивата Галина Чанева в Канкун, за което вече писахме, е в Управителния съвет на сдружението „Българо-мексиканска търговска камара“, където е и брат му – бургаският адвокат Петко Великов Маринчев.

„Какво правят с Мексико и дали нещо влиза през порт „Бургас“, има си служби, да ровят и да арестуват при събиране на доказателства. Но че бизнесменът, който пуска любопитни снимки в социалните мрежи основно в мъжка компания, разполага с необятни финансови възможности – всеки може да се убеди.

От фотоси във фейсбук виждаме супер равтомобили от марките „Ламборгини“, „Ферари“, „Порше“, „Бентли“, самолети, купуването на „Ролекс“, обикаляне на световни курорти, имоти в САЩ, Дубай и къде ли не. Плаче за прокурор“, смята информаторът на Narod.bg.

Адвокатът и брат на Вили – Петко Великов Маринчев пък ще прави бойни дронове с „Дженерал Чери интернешънъл“ ЕАД, в чийто Управителен съвет е и галактическият гений Кирил Петков. Собственик на капитала е чичото с кеша Калоян Данчев. Пpaви впeчaтлeниe името на компанията, зaщoтo Gеnеrаl Сhеrrу се казва и yĸpaинcĸa ĸoмпaния, ĸoятo ce yтвъpди ĸaтo eдин oт сериозните игpaчи в oблacттa нa бoйнитe дpoнoвe.

Понеже дроновете са тесни за таланта на Кирил Петков, злощастният бивш премиер е съдружник със мексиканския спонсор на Андрей Гюров и във фирмата „Смарт сън“ ООД, с която ще развиват бизнес с фотоволтаици.

Остава въпросът дали зад мексиканската империя на Калоян Данчев, племенникът му Вили Маринчев и цялата им клика, напомняща „Петрохан“, стои сив или бял бизнес? И колко точно бял?

Източник: narod.bg