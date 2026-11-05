Махат патентния данък за ресторанти

Министерският съвет прие промени в данъчните закони

Вдигат двойно данък сгради

Доходите на юридическите лица от дейност като заведения за хранене и развлечения няма да бъдат облагани с патентен данък, а с данък върху реализираната печалба. Това гласят промени в Закона за местните данъци и такси, които бяха приети от Министерски съвет. Промяната се прави след получено становище от страна на Европейската комисия. Възможността фирми да бъдат облагани с патентен данък е определена като държавна помощ и затова трябва да бъде премахната.

Данъчните оценки на жилищата ще бъдат увеличени с 30% от началото на 2027 г., а след това с по още 35% спрямо сегашното ниво през 2028 г. и 2029 г. Така в рамките на три години данъчните оценки на жилищата ще нараснат два пъти. Ако общините не променят ставките на данък сгради и самият данък за гражданите ще нарасне точно два пъти.

Министерският съвет прие промени във всички данъчни закони. Работодателите ще могат да дават на работниците и служителите си до 200 евро месечно ваучери за храна. Досега максималната стойност на ваучерите за един човек беше 102,26 евро (200 лв.). Сумата над 102,26 евро ще се облага с окончателен данък от 7 на сто.

Въвежда се и ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект или за високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура. От 700 лв. на 1000 евро се вдига стойностният праг за дълготрайни материални и нематериални активи, които подлежат на амортизация. Активи на стойност под 1000 евро ще бъдат отчитани като текущ разход на фирмите.

Двойно - от 5 на 10 години, се увеличава срокът, в който данъчните загуби на фирмите могат да се погасяват от текущата печалба, като се въвежда ограничение до 70% от положителния данъчен финансов резултат да бъде използван за покриване на стари загуби. Актуализира се и режимът на облагане на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване на шефове и собственици на фирми.

С проекта се предвижда през 2027 г. да бъде обложена с данък от 33% свръхпечалбата в някои сектори - банки, застрахователни дружества, търговия с храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. над 5 млн. евро, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити. 30% от данъка ще може да бъдат преотстъпвани за конкретни цели - например инвестиции или формиране на резерви. Текстовете в проектозакона не променят режима на корпоративното подоходно облагане и марката не засяга облагането на стандартната печалба.

Правителството предлага ново данъчно облекчение за детско развитие и по-висок размер на съществуващите данъчни облекчения за деца. Новото облекчение за развитие ще даде възможност на родителите да намалят облагаемия си доход с 2000 евро на дете с разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Размерите на съществуващите и досега данъчни облекчения се вдигат значително. Един от родителите ще може да намали облагаемия си доход с до 5000 евро за едно дете, с до 10 000 евро за две деца и с до 15 000 евро - за три и повече деца. За дете с увреждания облагаемият доход на родителя ще бъде намаляван с до 12 000 евро. Запазва се възможността тези облекчения да се ползват авансово през данъчната година, като така се увеличава разполагаемият доход на семействата.

Леките автомобили с мощност на двигателя с вътрешно горене равна или по-голяма от 250 KW (340 к. с.) ще се облагат с акциз. За автомобили с мощност на двигателя от 250 kW до 300 kW акцизът ще бъде 500 евро; за мощност от 301 kW до 350 kW - 1500 евро; от 351 kW до 500 kW - 3000 евро; а над 500 kW - 6000 евро. Електрическите коли ще бъдат без акциз, а за хибридните ще се взима предвид само мощността на двигателя с вътрешно горене.

trud.bg