Дарин Костов е новият директор на ГДБОП Той е назначен на мястото на Мартин Златков, който заемаше временно поста от март https://crimes.bg/vodeshha-tema/darin-kostov-e-noviyat-direktor-na-gdbop-3/205249 Crimes.bg

Дарин Костов е новият директор на ГДБОП, съобщиха от МВР. До момента той заемаше поста зам.-директор на антимафиотите от март.

Досегашният началник на дирекцията Мартин Златков заемаше временно поста също от март.

Главен комисар Дарин Костов започва кариерата си в правоохранителните органи през 1999 г. като полицай в ГПУ Малко Търново.

През 2001 г. преминава на оперативна длъжност в структурите на ГДГП, а от 2010 г. е част от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", като започва като инспектор в сектор "Фалшификации", а от 2016 г. е началник на същия сектор.

Впоследствие, в продължение на три години, е началник на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" в Областна дирекция на МВР — София. Професионалният му път продължава като началник на отдел "Икономическа престъпност" в Столична дирекция на вътрешните работи.

Връща се в ГДБОП като заместник-директор на 13 март 2026 г., като на тази длъжност ръководи планирането и провеждането на специализирани операции за противодействие на тежката и организирана престъпност.

Със заповед на министъра на вътрешните работи е назначен за директор на ГДБОП от 3 ноември 2026 г.

Придобива бакалавърска степен в Бургаския свободен университет и магистърска степен по специалността "Защита на националната сигурност" в Академията на МВР.

Преминал е през редица квалификационни курсове и обучения у нас и в чужбина.

През кариерата си е награждаван многократно от преките си ръководители, от главния секретар на МВР и от министъра на вътрешните работи.

Снимка: БТА

За проведени успешни съвместни операции и за цялостния си принос в борбата с престъпността е награждаван с грамоти и плакети от международни и европейски организации като United States Secret Service, SELEC (Център за правоприлагане в Югоизточна Европа) и Europol.

Източник: dir.bg