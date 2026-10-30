Над 60 удара, около 30 в главата: Мъж почина след жесток побой в Русе https://crimes.bg/kriminalno/nad-60-udara-okolo-30-v-glavata-mazh-pochina-sled-zhestok-poboy-v-ruse/204754 Crimes.bg

60-годишен мъж е починал в Русе след нанесен побой и множество прободни рани. Жертвата е водила скитнически начин на живот. За тежкото престъпление е задържан 55-годишен мъж с 19 предишни осъждания.

Това съобщи окръжният прокурор на Русе Радослав Градев на съвместен брифинг на прокуратурата и полицията.

По първоначални данни на разследващите на пострадалия са нанесени над 60 удара, като около 30 от тях са били в областта на главата.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 01:30 часа на 28 октомври. Съобщено е за възникнал битов скандал между бездомни лица, обитаващи два изоставени фургона в района на улица "Цветница“ в града.

На място е изпратен полицейски екип, а 36-годишен мъж отвел служителите на реда до пострадалия. Той бил открит в съзнание, но в безпомощно състояние, с множество прободно-порезни рани и тежки травматични наранявания по главата и тялото. Мъжът е транспортиран до болница, където по-късно е починал.

От ОД на МВР – Русе уверяват, че няма данни за употреба на наркотици, а инцидентът е възникнал вследствие на битов спор след употреба на алкохол. На местопроизшествието са извършени огледи, при които са иззети биологични следи и веществени доказателства. Сред тях са нож и гаечен ключ, за които се предполага, че са използвани при нападението.

В хода на разследването полицията е установила предполагаемия извършител – 55-годишен мъж. По данни на прокуратурата той има общо 19 предишни осъждания, сред които и за грабеж, извършен при опасен рецидив. Последното си наказание е изтърпял през 2023 г. За престъплението, в което е обвинен, законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Според първоначалните данни от разследването на жертвата са нанесени над 60 удара, около 30 от които в областта на главата. Предполага се, че част от нараняванията са причинени с твърд предмет, вероятно с открития на мястото гаечен ключ.

От прокуратурата посочиха, че точният мотив за престъплението все още не е изяснен. Установено е обаче, че между обвиняемия и жертвата е имало обтегнати отношения. По данни на разследващите двамата и останалите обитатели на фургоните ежедневно употребявали големи количества алкохол.

Стана ясно още, че хората, обитаващи изоставените фургони, не са имали постоянна работа. Те се издържали основно от събиране и предаване на вторични суровини, полагане на временен труд и социални помощи.

Към момента няма данни да са проявявали агресия или непристойно поведение спрямо живеещите в района.

Прокуратурата е внесла искане в съда за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража“ на 55-годишния обвиняем.

Разследването продължава, като предстои да бъдат получени резултатите от назначените експертизи, които трябва да изяснят всички обстоятелства около тежкото престъпление.

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