ОТВРАТИТЕЛНО РАЗКРИТИЕ! Гинекологът Петър Петров е масонът, правил сатанински ритуали с абортирания зародиш на Галена от “Ергенът” (СНИМКИ)

Извратеният пловдивски гинеколог и бивш шеф на болница “Св. Мина” проф. Петър Петров е извергът, за когото Галена от “Ергенът” разказа, че я е накарал да абортира за да вземе мъртвия плод и с него да извършва гнусни окултни жертвоприношения. Това разкриха отлично запознати с битието му пловдивски лекари, пожелали анонимност.

Припомняме, че развратната ергенка отврати зрителите с разказа си как нейният любовник-масон я е забременил единствено с цел тя да пометне, а плодът на нечестивите им отношения да послужи за сатанински ритуали, които уж били част от масонските традиции.

Онова, което госпожица Назърова пропусна да сподели с колежките си по к¥рварлък е, че тя години наред е служила за изтривалка на откачения болничен шеф. Петър Петров се е гаврил сексуално с нея по всякакви изчанчени начини, включително я е обладавал на болничните легла, където минути по-късно ще легнат родилки. Празнил се в нея докато тя е разкрачена на “магарето”, а също така двамата са се друсали с приготвени от него фармацевтични “коктейли”, чието действие не отстъпвало на нарк0тиците. И това била само малка част от противните им занимания.

За благодарност пропадналата никаквица е била назначена в общинската болница “Св. Мина” на доста солидна заплата от порядъка на 3-4 хил.лв. (1,5-2 хил. евро), без да има необходимото образование, стаж и опит. Тя няма медицинско образование. Завършила е „Туризъм и Английска литература” в „Blackpool”, Обединеното Кралство, а после учила бакалавър, специалност „Стопанско управление”. Работила е в пловдивската болница като технически сътрудник в отдел Европейски проекти. В Ковид кризата, когато в „Св. Мина” се настаняваха пациенти с по-леки симптоми, тя е била и болногледачка. По непотвърдена информация в общинската болница работят още майка й и баба й, пишат пловдивски медии.

Чашата на лекари и мед. сестри преляла, когато Петров обзавеждал квартирата на Галена с пари от болничния бюджет. Така например той купил нов хладилник на възлюбената си и наредил на линейкаджията да го откара в любовното им гнездо в "Тракия". Персоналът на "Св. Мина" бил възмутен до краен предел от личностните отношения, които никой не си правел труда крие и така скандалните детайли се разнасят из всички кътчета на лечебното заведение, припомнят колеги от тамошни издания.

Макар днес мръсницата да вади на показ кирливите ризи на Петър Петров, в миналото тя е била готова да мине през трупове за да заслужи любовта му. Така например в деня, когато болничният шеф бил извикан в пловдивския общински съвет да дава обяснение защо е докарал лечебницата до просешка тояга, Галенчето се заключила в една от тоалетните и пускала лайфове във фейсбук в негова защита. Естествено, станала за смях, т.к. цял Пловдив бил наясно що за пачавра е тя и с какво е заслужила огромната си заплата.

В предаването “Ергенът” Галена също показа на цяла България какво означава развратен боклук. Без капка срам тя се намърда в леглото на голия и надървен Краси, познат от миналия сезон с прякора си “Тъпото”. Но там беше и Цецо, който нямаше нищо против да участва в перверзната тройка. А на сутринта госпожицата ни лук яла, ни лук мирисала, започна да обяснява на третата си тръпка - Алекс, как между тримата в кревата нищо не се е случило, и те кротко си спинкали. Да, ама не - цяла България видя как Краси Тъпото се натиска в употребявания й задник и нищо чудно да си е наврял паламарката там, гнусят се зрителите.

Този отпадък е срам не само за Пловдив, но и за всички жени. Няма по-пропаднало, извратено и болно изчадие от Галена, не скриха гнева си зрители на “Ергенът”.

Източник: crimesbg.com