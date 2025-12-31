Крадци влизат през капандурите на блоковете

По традиция дългите коледно-новогодишни празници дават добър терен за развитие на криминалната активност в столицата и в големите градове на страната. Интересното е, че този път бандюгите предпочитат да атакуват жилищата през капандурите на старите панелки, които вместо да бъдат заключени с катинар, са оставени на произвола на съдбата, алармират препатили столичани.

Правят го през покрива, защото повечето входове имат камера, която записва всеки прекрачил прага. Според криминалистите най-често обирите ставали в крайните квартали на столицата като „Младост“, „Люлин“ и „Надежда“.

№1 по кражби обаче е квартал „Овча купел“, където почти нямало необитаем апартамент, който да не бъде претарашен няколко пъти. Крадците работели със свои проверени хора. Обикновено това били безработни младежи, наркопласьори и непълнолетни гаменчета. Тяхната задача била да следят какво става по апартаментите вечер, къде светят прозорците и къде не светят, пуснати ли са щорите плътно или от време на време има размествано по тях. Безделниците слухтели по кварталните кафенета, особено в тези от тях, където се правели различни нерегламентирани залози и се играели карти. Когато имало достатъчно събрани доказателства, че жилището е необитаемо повече от три месеца, давали знак за атака. Пробивът ставал през капандурите. После било лесно, защото бандитите имали всякакви видове ключове и не било проблем да ги ползват, барабар със задължителния „кози крак“.

Били изключително чевръсти и се набирали с плячката като скакалци по стълбицата. Наблягали най-много на бижута и на стари предмети, но отмъквали и гоблени, които след това пласирали на търгове, правени от гобленари. Преди време от апартамент в старата част на „Овча купел“ били задигнати 7 ценни икони, златни накити от миналия век, а крадците били зарадвани като открили сумата от 63 000 лева, прилежно оставена в плик в гардероба. Апартаментът бил собственост на възрастен адвокат, който идвал 2-3 пъти в месеца в апартамента, за да си складира там хонорарите.

Стотици жилища в София били необитаеми с години, което давало широк мегдан за изява. Веднъж се случило така, че две банди разбили един и същи апартамент два пъти за 24 часа. Интересното било, че апашите винаги намирали какво да изнесат, като не прощавали дори на старите телевизори. Още по-интересно било, че крадените вещи залагали винаги в едни и същи заложни къщи.

Празниците са добър повод за, битови кражби. Хората обикновено сливат Коледа и Нова година. Получава им се почивка от цели 7 дни, което е доста време. И докато те се забавляват с роднини в провинцията, крадците не спят. Идеално време за тарашене! Истински урожай!

Това се получава и заради хорското безхаберие. У нас малцина се сещат да застраховат жилището си против кражби. Ние като цяло сме скарани с всякакъв вид застраховки. Нямат навика и да си включат СОТ – 40-50 лв. струва алармата, но явно им се виждат много. Освен това малцина предпочитат да инвестират в сериозни брави

Разчита се на божията помощ, но се забравя, че има една приказка: „Помогни си сам, ако искаш и Господ да ти помогне”. Един катинар, поставен от вътрешната страна на капандурата, няма събори разходите на входа за общите части, но би бил разумно решение в днешното престъпно време.

Нашенци имат още една лоша черта в характера, която улеснява апашите. Това е фукането, самохвалството. Да обявиш публично в квартала какво си купил, какви пари си спестил, че дори къде си ги сложил. При всички тези наслагвания няма как да не станеш лесна жертва на крадците, при които вече има конкуренция кой ще плячкоса повече, че да изкара едни бързи пари.

Разбиването на мазетата вече не е модерно, защото никой не държи зимнината с буркани в тях. Повечето са празни или пълни с ненужни предмети, просмукани от влагата.

Благодарение на битовите кражби килерите се превърнаха в неупотребяеми пространства. Не са благонадеждно място за велосипеди, стари шевни машини и каквото още се сети човек, разказват криминалисти.

Те са категорични, че крадците стават все по-изобретателни. Преди време кражбите били очевидни. Всичко от чекмеджетата се изпразвало на пода, за да се рови по-добре. Сега бандитите директно се насочвали към шкафовете.

Ровели, но не разхвърляли по пода. Жертвата можела ида не забележи, че бижутата й са взети в деня на кражбата, а чак седмица, че дори и две седмици по-късно.

Специалистите съветват хората да сложат ключалки с висок клас на сигурност, сертифицирани продукти. На пазара имало брави с антивзломни защити, също и със защити против отключване. Интересно при тях било, че имали поименна клиентска карта, която не позволявала всеки да си вади дубликат във всяко столично ателие.

