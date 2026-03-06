Има ли заплаха? Ето ги американските бази у нас, които Иран счита за цели https://crimes.bg/vodeshha-tema/ima-li-zaplaha-eto-gi-amerikanskite-bazi-u-nas-koito-iran-schita-za-celi/186675 Crimes.bg

Министърът на обраната Атанас Запрянов се колебае да каже опасна ли е ситуацията сега, или не

София, Бургас, Варна, Шумен, Сливен, Граф Игнатиево, Айтос, Безмер, Корен, Крумово - това са имената на населените места, където в България има разположени американски бази. Това са още и потенциални цели, които режима в Иран може да таргетира у нас с балистични ракети, след като Израел и САЩ стартираха масирана атака срещу Техеран.

Американските бази у нас са обект на разделение в обществото от над 20 години. Официално те са тук, за да гарантират сигурността на НАТО на границата с Азия. Сега обаче те може и да се превръщат в цели, след като от Иран обявиха, че имат възможността да ударят всяка от тях в Европа.

Какво казва споразумението за базите?

Полигон "Ново село" се използва за обучение на артилерийски и танкови сили. Той се намира край с. Мокрен, община Котел, област Сливен;

Военновъздушната база "Безмер" се използва за транспорт на сили и техника за обучения край Ново село;

Военновъздушната база "Граф Игнатиево" е за транспорт на сили и техника, има по-големи възможности от тази в Ново село;

Складовата база в Айтос се ползва от Българските въоръжени сили и се ползва с поддържащи функции към полигона в Ново село;

Край Корен се намира най-големият военен полигон, ползван за обучения на НАТО, основно американски;

Официално бази в София, Варна и Бургас няма. Но там има стратегически обекти, които по споразумение могат да се ползват за военни цели. Летището в Бургас е в ремонт, иначе несъмнено то щеше да се ползва за струпването на техника вместо "Васил Левски" в столицата.

На фона на случващото се в последните дни и особено след атаката срещу Кипър и Турция - нещо, след което чисто технически би следвало да бъде задействан Член 5 от НАТО, сме посрещнати от привидно неадкватната реакция на българското правителство. Преди дни служебният министър на отбраната Атанас Запрянов обяви, че заплаха за нас няма - чудно как, предвид изявленията на Иран и наличието на американски и НАТО бази у нас.

По-рано днес стана ясно, че същият е отворил въздушното пространство на България за военни полети, чийто крайни цели са в Иран. А малко след като Реджеп Тайп Ердоган призова Иран да се сдържа от действия, които може да разширят конфликта в Близкия Изток, визирайки атаката в Турция с балистични ракети, които бяха прихванати навреме, въпросният министър каза все пак, че „може и да има заплаха”.

Същият той през септември м.г., когато имаше притеснения, че страната ни може да бъде ударена от дронове заради конфликта в Украйна, заяви, че България е готова да се справи с такава заплаха. Без да притежава нито ноу-хау за този модерен начин на водене на война, нито да притежава и необходимите радарни системи.

Не, г-н министър, България не е готова да се защити от масирана атака с дронове

В същото време обикновения човек, който следи новинарския поток по-изкъсо, е на категорично мнение - България трябва да запази неутралитет. Доколко това е възможно, при положение, че сме в съюз, който преди по-малко от седмица стартира потенциална война, която може да продължи с месеци и години или да ескалира необратимо, предстои да разберем.

Нека си припомним обаче, че България и в частност Бургас вече бе потърпевша от атентати, спонсорирани пряко или непряко от Иран. През 2012 г. летището в Сарафово бе обект на самоубийствена атака, при която загинаха седем човека, а други 35 бяха ранени.

