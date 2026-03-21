Кой е пластичният хирург, убил младо момиче?

Шокираща трагедия разтърси обществеността след смъртта на младата Лидия Димитрова, известна като Линда, починала след естетична процедура при дупнишкия хирург д-р Борис Дашков. Младата жена е издъхнала от сепсис и полиорганна недостатъчност, след като се доверила на медика за поставяне на хиалурон в гърдите – интервенция, определяна от специалисти като изключително рискова и абсурдна. Според близки на починалата, процедурата е извършена без официална документация, което може да позволи на лекаря отново да избегне правосъдието.

Името на Борис Дашков, наричан в социалните мрежи „касапина от Бобов дол“, не за първи път попада в криминалните хроники. Преди две години негова пациентка на име Йорданка едва не губи лицето си след филър в носа, довел до некроза и разкъсана тъкан. Тогава хирургът цинично отговорил на оплакванията ѝ с думите „Ехх... кофти“. Разследване разкрива, че Дашков се ползва с агресивна реклама в социалните мрежи, подкрепяна от неговата близка приятелка – фолк певицата Диона.

Освен с медицински гафове, бившият общински съветник от ГЕРБ е известен в Дупница и със скандалното си лично минало. Той е бил арестуван за домашно насилие след престой в ареста за побой над бившата си приятелка. Въпреки множеството сигнали за погазване на етиката и липсата на ясен ценоразпис в кабинета му, Българският лекарски съюз все още не е отнел правата на хирурга, докато прокуратурата проверява поредния фатален случай.

Източник: Уикенд