Измами в социалните мрежи: Фалшиви видеа с лицата на водещи на БНТ

В социалните мрежи продължават да се разпространяват фалшиви видеа, с които, използвайки лицата и гласовете на водещите на "Денят започва", се рекламират различни продукти.

Те са генерирани с изкуствен интелект и изглеждат много истински. Намесват се и имената на известни български изпълнители - Богдана Карадочева, Васил Найданов.

Водещите в предаванията на БНТ не рекламират продукти в ефира на телевизията. Призоваваме зрителите на БНТ да не се подвеждат от подобни материали и да подават сигнал към отговорните институции. С такива проблеми се занимава киберотделът към ГДБОП.