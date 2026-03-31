Хванаха наглец, откраднал чанта с 15 000 евро

33-годишен мъж е задържан, след като откраднал чанта с 15 000 евро от складово помещение в София. Инцидентът е станал на 24 март 2026 г., а според разследващите парите са били собственост на друг мъж, който съхранявал сумата в помещението.

По данни на прокуратурата обвиняемият, идентифициран като В.К., е взел чантата без съгласието на собственика и с намерение да присвои съдържанието ѝ.

Срещу него е образувано досъдебно производство за кражба по чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс - престъпление, което може да бъде наказано с до 8 години лишаване от свобода.

След задържането му за първоначалните 72 часа, Софийската районна прокуратура е поискала налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража".

Софийският районен съд е уважил искането и е постановил постоянен арест за обвиняемия.

Решението на съда подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.