Ексклузивно! Според оперативна информация от ГДБОП зад заловената наркооранжерия край Кюстендил стои Даниел Стефанов-Дъмпела

Според оперативна информация от ГДБОП, криминално проявеният и задържан за разпространение на дрога Даниел Стефанов-Дъмпела стои зад разбитата наркооранжерия, базирана в мина край Кюстендил. Източниците ни под пагон допълват, че той върти подобни “плантации” в Сандански и Петрич.

По-рано днес от ГДБОП съобщиха, че е разбита високотехнологична оранжерия за отглеждане на канабис, намираща се в галерийна мина край Кюстендил. Полицейската акция, започнала в четвъртък, 23 април, продължава и в момента. Тя се провежда съвместно с ДАНС и под надзора на СГП.

Вчера от МВР съобщиха, че в началото на акцията са задържани двама мъже в София и един в Кюстендил. Тримата са пътували от София към Кюстендил с различни автомобили. При проведените действия по разследването са претърсени 10 имота и превозни средства. В един от автомобилите са открити над 30 кг марихуана, а в частен дом в София - още над 30 кг хашиш и марихуана. На адрес в Кюстендил е открита сумата от близо 600 000 евро и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър.

Преди две години, на 17 май 2024 г. страшилището от бившата ВИС Даниел Стефанов, по прякор Дъмпела, бе арестуван по обвинение в побой и разпространение на наркотични вещества. До ареста му се стига след като преди дни се сбива в ресторант в Младост. При свадата той нанася телесна повреда на друг човек. Заради това и други престъпления той е бил задържан на софийска бензиностанция, пише Блиц.

Според медията, през 2024 г. в дома на Даниел Стефанов-Дъмпела са били проведени обиски. Според източника там са открити и наркотици. Става дума за 10 грама кокаин, множество палки и хладни оръжия. Оказа се също, че той е нарушил пробационния срок, наложен му заради стара присъда.

Дани Дъмпела има дълга криминална история.

В миналото той е бил лидер на организирана престъпна група под контрола на силни фактори в бившата групировка ВИС, пише в отчетите на МВР.

Говори се, че е бил със статут на оперативен мениджър, който обаче можел да взима самостоятелни решения за продажба и трафик на дрога.

Отговарял за бригада от 20 човека, разделени на ВИП и „улични”. „Випаджиите” продавали само кокаин на цена 140 лв. на грам. Чистата печалба на структурата на Дъмпела в добрите им години е била 80 лв. на грам, като тя идвала след силно разреждане на кокаина.

През 2010 г. Дъмпела се опитва да стане част от групата на Йоско от Костинброд, но нещата не се получават. През пролетта на 2011 г. започнал сам да разпространява слухове, че е част от групировката на Златко Баретата и дори се ползвал с неговата лична подкрепа.

Според информатори Даниел Дъмпела държи пазара в Свиленград, като целият град се отчита на него. Той има множество дилъри по казината в града. Твърди се, че има свои дилъри и по дискотеките в София. Дъмпела е засичан в различни клубове в Студентски град, като ченгетата са убедени, че е разпространявал дрога.

Твърди се, че Дани Дъмпела почти не убил Багата, наръгвайки го с нож.

Инцидентът стана на 24 февруари 2012 година в бар „Домби“. Дъмпела прекара няколко седмици в ареста, преди да бъде освободен. След като Багата излезе от кома и се възстанови, той отрече Даниел да го е атакувал с хладно оръжие.

Източници съобщиха също, че срещу Дъмпела се подготвя ново дело, свързано с неговата дъщеря. Завежда го тъща му заради отказ от негова страна за осигуряване на достъп до детето и разрешение да го вижда след смъртта на съпругата му. Красавицата Асиана Митева, съпруга на Даниел Стефанов, загина трагично в инцидент на АМ „Струма“ на 17 април 2018 година.

Тогава люлинският бандит обеща 50 000 лева хонорар за убийството на човека, погубил половинката му, убеден, че инцидентът не е случаен.

Красавицата, която е била салонен управител на столичната дискотека „Бедрум“, катастрофира жестоко на пътя София-Благоевград, малко преди Дупница. Тя шофирала БМВ Х5 в посока столицата, за да вземе 5-месечната си дъщеря.

Обстоятелствата около катастрофата са мистериозни. Асиана не е успяла да вземе лек ляв завой с обратен вираж. Установено е, че е шофирала със 146 км/ч при ограничение от 120 км. Джипът й обаче е катастрофирал без следи от спирачен път, което кара мнозина да подозират, че возилото е било технически неизправно и вероятно умишлено повредено.

За причината жената на Дани Дъмпела да бъде убита се говори, че е защото той е бил защитен свидетел на прокуратурата. Трябвало е да предаде негови конкуренти от криминалния свят, както и лица, близки до собствената му групировка.

Източник: crimesbg.com