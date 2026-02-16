Близнаци от „Люлин 10“ малтретират котки с лютив спрей срещу мечки

11-годишни момчета от столичния квартал „Люлин 10“ малтретират котки със спрей за мечки. Това сочи сигнал на граждани, които недоумяват как така хлапетата са оставени на произвола на съдбата и никой от родителите не им прави забележка. Хулиганството им бие на очи още през 2025 г., когато братята близнаци залавяли улични котки. После ги изтезавали, като чупели крака, ритали като футболна топка, удряли телата им в дърветата и се кикотели невъзмутимо.

Никой от наблюдаващите ги не смеел да им направи забележка заради спрея. Публична тайна било, че той е предназначен за самоотбрана при среща на мечки в гората. Купувал се или от оръжейните магазини, или чрез поръчка от интернет. Бил с много високо съдържание на капсаициноиди, имал бърз и ефективен метод за справяне с дивите зверове, но безпроблемно замъглявал зрението и съзнанието и на хората. Флаконът разполага с предпазител, който не позволявал случайно изпръскване и имал удобен захват.

Момчетата повели котки и в „Модерно предградие“. Там били известни с прякора „китайците“, защото били доста пъргави и с леко дръпнати очи. Има свидетели, които твърдят, че братята са чупили лапи на котка, след което са се гаврили с нея, палейки краката й със запалки.

„За тези близнаци много може да се говори. Приключенията им не са едно или две. Просто нещо ги дърпа да правят бели. Котки в квартала ни колкото искаш. Обикновено животинките се събират на места, където добри жени им оставят храна и вода. Момчетата ги хващат някога, слагат я в торба и носят на място, където вършат ужасяващи неща.

Децата учеха в 97-о училище в „Люлин“. На такава възраст са, че искат да са герои, да изпъкват сред съучениците си. Зверствата си с котките бяха качили в платформата Тик Ток. Веднъж дори се бяха похвалили, че са убили и куче. От квартала вече подадохме няколко жалби до институциите, които работят за закрила на животните. Ще настояваме малките да си получат заслуженото, защото е добре да знаят, че убийството на котка също се преследва от закона. Не знаем защо родителите им не реагират по никакъв начин на клиповете в интернет. Очевидно са от модерното поколение български родители, които не правят забележки на децата и се държат с тях като с възрастни, за да не бягат децата от къщи.

Сега бягството от дома е модерно сред децата. Част от тях спят по приятели или се укриват с дни, за да бъдат родителите им под напрежение. Лошото е, че „китайците“ имат самочувствието на големи момчета, на тартори. Няма данни да са продавали клиповете срещу големи суми на разни без-образни извратеняци. Но не е невъзможно. Живеем в интернет времето, когато клиповете за секунда стигат до всяка точка на планетата Земя.

Близнаците са лош пример за връстниците си. Притесняваме се в квартала, че ще бъде трудно някой да ги превъзпита. Сами няма да се променят, най-много да агресират и към хората. Чудо е, че досега не са се сетили да използват спрея за мечки срещу хора, въпреки че са се заканвали. Убедени сме, че един ден и това ще стане. Имаше преди години хлапета, които зимно време умираха от кеф да заливат със студена вода един бездомник. Един ден клетникът беше намерен до контейнер с боклуци. Толкова по въпроса за „нашите мили и умни деца“, на които им липсва домашното възпитание“, разказват в „Люлин 10“.

Преди месец „китайците“ напуснали училището в „Люлин“, след като се разбрало за зверствата им. Говори се, че били изключени и записани в друго столично училище, където ги приели с триста зора. Никой директор не искал сред учениците му да има насилници над животни и над хора. Близнаците обещали да са послушни и да прекратят със зверската си практика. Общувалите с тях знаели, че това няма как да стане. Щяло да има временно затишие, след което клиповете с изтезания на котки да започнат отново.

Възрастни жители от „Люлин“ припомнят, че през 90-те години на миналия век масово изчезвали бездомни кучета. Това се обяснявало с присъствието на виетнамци у нас, които се хранели с кучешко месо. Днес изчезвали котки, но децата ги хващали за изтезания и редовно убивали. Трупчетата на някои животинчета били заравяни, но на повечето мятани директно в кофите за боклук.

Източник: Уикенд