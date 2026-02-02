БЕЛЕЗНИЦИ! Трима са обвинени след разбиването на Zamunda, ArenaBG и Zelka Извършва се разследване по 4 досъдебни производства във връзка с престъпления против интелектуалната собственост в интернет след координирана международна операция https://crimes.bg/kriminalno/beleznici-trima-sa-obvineni-sled-razbivaneto-na-zamunda-arenabg-i-zelka-3/184045 Crimes.bg

Трима души са обвинени в създаване и поддържане на платформи за обмен на авторско право. Проверяват се и съмнителни финансови потоци, предадоха от пресцентъра на прокуратурата.

Подробности по осъществената срещу пиратството в интернет акция изнесоха днес от Софийска градска прокуратура (СГП), Софийска районна прокуратура (СРП), Национална следствена служба (НСлС), Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Извършват се активни действия по разследването по 4 досъдебни производства във връзка с престъпления против интелектуалната собственост в интернет. Само на 29 януари т.г. са проверени 44 обекти, извършени са претърсвания и изземвания на 30 адреса на територията на четири области в страна, сред тях на офиси на търговски дружества, стана ясно на брифинг в Националната следствена служба по повод координираната международна операция срещу извършители на престъпления против интелектуалната собственост в интернет миналата седмица.

Акцията бе проведена под ръководството на Софийска градска прокуратура (СГП) и Софийска районна прокуратура (СРП), като в нея участваха екипи на Националната следствена служба, ДАНС и ГДБОП-МВР съвместно с агенти от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Департамента по правосъдие на САЩ. Съдействие бе оказано и от Европол.

Две от досъдебните производства са за престъпления по чл. 172А от НК, свързани със създаване и поддържане на торент тракери за обмен на информация - обект на авторско право (филми, компютърни програми, музика и др.). По тях Софийска районна прокуратура е привлякла три лица в качеството на обвиняеми.

Другите две досъдебни производства са с предмет на разследване изпиране на пари и се водят под надзора на Софийска градска прокуратура.

Проверяват се съмнителни финансови потоци в различна валута към страни в Европейския съюз и извън него. Става въпрос за мащабна трансгранична дейност. Ще се събира допълнителна информация чрез европейски заповеди за разследване и молби за международна правна помощ, съобщи Десислава Петрова, заместник административен ръководител на СГП. Тя уточни, че е назначена комплексна компютърно-техническа експертиза на иззети обекти с компютърни данни.

Целта на координираната операция бе не само преустановяването на дейността на конкретните торент сайтове, но и изваждането на България от списъка на страните, които не съблюдават съответните правила за опазване на правата в онлайн пространството, обясни прокурор Георги Коджаниколов от СРП.

Светослав Василев, ръководител на отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС, обясни подробно как се е стигнало до акцията на 29.01.2026 г. „По делата има данни за извършени трансакции от едно от дружествата, свързано с един от обвиняемите, към български гражданин, който в момента излежава 12-годишна присъда в САЩ за изпиране на пари през криптоактиви. Има и други престъпления, които на този етап не можем да коментираме“, каза Василев. Той благодари на колегите си от Европол, ГДБОП и ДАНС за изключителния професионализъм. „Всички бяха изключително оперативни. Това е един пример как всички служби могат да си сътрудничат в постиганото на една обща цел, полезна и за държавата“, каза Светослав Василев.

В брифинга участваха още директорът на ГДБОП - главен комисар Боян Раев, и Данчо Желев, директор на дирекция в ДАНС, които предоставиха допълнителна информация за акцията.

„Операцията беше много сложна, координацията се извършваше от Националната следствена служба, проверени бяха много адреси в областите София, Пловдив, Бургас и Перник и бяха иззети множество компютърни конфигурации“, каза главен комисар Боян Раев.

Източник: informiran.net