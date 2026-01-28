Жесток побой във видинска дискотека: „Докато ме убиваха, полицай гледаше“

Едно момче е в интензивно отделение на „Пирогов“, майка обвинява полицаи и охранители в бездействие

Тежък инцидент стана в нощта срещу 25 януари във Видин, след като двама млади мъже бяха жестоко пребити пред и в дискотека "Infinity Dance Club" в центъра на града, съобщиха близки на пострадалите пред NOVA. Едното момче е с тежки травми и е настанено в интензивното отделение на столичната болница „Пирогов“.

Според разказите на потърпевшите и близките им, побоят е нанесен от охранители на заведението, след като единият мъж се върнал да си вземе якето след скандал с друг посетител

„Седнах пред заведението и се обадих на Георги – моят приятел… Един охранител ме удари с юмрук в лицето, после с палка…“, разказа пострадалият пред медии.

Майката на другия хоспитализиран мъж заяви, че синът ѝ е бил блъскан, ритан и пребиван с метален бокс, с което е получил сериозни наранявания на лицето – счупена скула и затворено око, което е зашито в болницата. От репортажа още става ясно, че единият от охранителите, Милчо Манчев, е и действащ полицай във Видин, който упражнява и дейността охранител към фирма "М груп" заедно с лицето Александър Александров по прякор "Сашо Черния".

Близки на пострадалите допълват, че охранителите, включително човек, наречен „Сашо Черния“, са действали с брутална агресия и без провокация, а по време на побоя се чули и призиви да не се щади жертвата. От страна на близките има и твърдения, че заплахите може да продължат и в домовете на пострадалите.

До момента не е ясно името на дискотеката или фирмата, която я стопанисва, както и името на собственика ѝ, тъй като тази информация не беше потвърдена в официалните полицейски и медиен източници към момента на публикуване.

Реакция на властите и разследване

От РУ – Видин потвърдиха, че е образувана преписка във връзка със сбиването пред дискотеката. Полицията съобщи, че изяснява фактите, анализира записи от охранителните камери и разпитва свидетели. До момента няма задържани лица. Работата продължава, а материалите ще бъдат докладвани на Районна прокуратура – Видин.

Обществена реакция

Близки на пострадалите поискаха самосезиране на прокуратурата, като майката на единия от младежите е подала сигнал лично до Софийската прокуратура поради липса на доверие в местните органи. Няма официална позиция от охранителната фирма или собственика на заведението.

Инцидентът повдига въпроси за контрола върху охранителната дейност, действията на полицията по време на побоища и защитата на гражданите, особено в нощни заведения, където употребата на алкохол и струпването на хора увеличават риска от насилие.

