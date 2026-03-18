КАТ не спира тормоза над шофьори на линейки

273 фиша за скорост

Сбърканата по всички линии тактика на КАТ да изкара всеки българин системен нарушител с най-малко 3 глоби годишно, изкара на протест шофьорите на линейки. Над 100 от тях протестираха в Бургас, след като от началото на годината са получили 273 електронни фиша, но предстоят протести и в София и други градове, където големите центрове на Спешна помощ са подложени на полицейско малоумие.

Линейките на Спешна медицинска помощ, за разлика от частните линейки, които се водят за Неотложна помощ, по закон са автомобили със специален режим за движение и имат право да се движат с превишена скорост, точно като патрулните автомобили на полицията, пожарната и НСО.

Вместо да въведат номерата им в специален списък и въобще да не им издават електронни фишове по снимки от камерите за скорост, от КАТ пращат глобите и трябва шофьорите или шефовете на центрове да ходят да ги анулират.

“Всеки Божи ден в Центъра за Спешна медицинска помощ (ЦСМП) пристигат минимум по 20 фиша за скорост. Налага се аз и няколко човека да сме непрекъснато ангажирани да се разправяме и да доказваме пред КАТ, че се е касаело за спешен адрес, за да отпаднат”, каза вчера пред “Труд news” шефът на центъра д-р Георги Гелев.

