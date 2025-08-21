Тримата задържани за смъртта на 8 годишния Иван: Съжаляваме за случилото се

Прокуратурата: Събраните доказателства налагат най-тежката мярка

Окръжният съд в Бургас разгледа в четвъртък мярката на тримата задържани след трагичния инцидент в Несебър, при който загина 8-годишно момче. Това са Камен Танев - морякът от лодката, дърпаща парасейлинга, Христо Раев - капитанът на лодката, и Петко Стефанов - касиер на водната база.

Всички те са от Бургас и според обвинението, те ще бъдат съдени по чл. 123, ал.1 от Наказателния кодекс, който се отнася за пpичиняване дpyгимy cмъpт пopaди нeзнaниe или нeмapливo изпълнeниe нa зaнятиe или нa дpyгa пpaвнo peглaмeнтиpaнa дeйнocт, пpeдcтaвлявaщи изтoчниĸ нa пoвишeнa oпacнocт. Наказанието е от 1 до 6 години затвор.

Тримата се явиха пред съда с трима различни адвокати и поискаха от магистратите най - леката мярка - подписка. Обвинението обаче бе категорично за обратното.

"Разследването още е в много начална фаза. Считам, че съгласно събраните доказателствени материали по делото налагат най-тежката мярка -задържане под стража“, обясни прокурор Сузана Койнова още преди да започне заседанието и показа нови доказателства по случая - лаптоп, на който има записи от случилото се. Съдържанието на тези записи бе описано в протокола по делото, след като бяха показани на съдията.

Много е вероятно тези видеа да са от камера, записваща пътешествието на туристите - услуга, която често се предлага при подобен тип атракции.

В залата касиерът на водната база Петко Стефанов заяви, че съжалява за случилото се. „За мен децата и семейството са свещени. Ако знаех, че има и най-малкатаа нередност, нямаше да ги пусна да се качат”, каза той. Капитанът Христо Раев поднесе съболезнования на близките и каза, че самият той има две деца, а морякът Камен Танев също каза, че много съжалява.

Прокурор Койнова беше категорична - в случая се касае за дейност, която е особено рискова за клиентите и налагаща повишено внимание, контрол и дисциплина. Това, по думите ѝ, е липсвало изцяло при задържаните. Според обвинението, ако бъдат пуснати, тримата могат да се укрият или дори да извършат друго подобно престъпление.

Близки на момченцето, които присъстваха в залата също бяха на мнение, че задържаните трябва да останат в ареста.

8-годишният Иван от Разлог, загина след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка.

Инцидентът стана в понеделник в Несебър. Детето падна от около 50 метра в морето, след като се скъсали коланите, които го задържали, а според направената съдебно-медицинска експертиза, тежка гръдна травма е причинила смъртта му.

В кулоарите на съда се коментираше, че явно в лодката не е имало инструктор, според Наредбата, утвърдена от МС и не е казано кой е управителят на базата, който също би трябвало да присъства.

Автор: Мария Кехайова, "Труд news", Бургас

trud.bg