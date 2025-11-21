"Страх ни е да минем": Опасен подлез в София

Висящи лампи, дупки и разрушени плочки плашат столичани

Опасен подлез на кръстовището на бул. „България“ и бул. „Тодор Каблешков“ в София превръща преминаването през него в истинско изпитание за пешеходците. Висящи железа и лампи, дълбоки дупки, счупени плочки и разрушени стъпала създават риск за всеки, който дръзне да мине оттам.

Столичани споделят, че са принудени да внимават при всяка крачка и се страхуват за живота си, особено за децата, майките с колички и възрастните хора.

„Страх ни е да минаваме оттук. Няма кой да регулира безопасността, а този подлез е един от най-натоварените в града“, казват местните и посочват, че мястото е ключово заради близките трамвайни спирки, голям търговски център и други обекти, които ежедневно събират много хора.

Жителите настояват Столична община спешно да предприеме мерки, за да се предотвратят инциденти. Те подчертават, че състоянието на подлеза не е само неудобство, а реална опасност, която може да доведе до сериозни травми, ако не се вземат незабавни действия.

trud.bg