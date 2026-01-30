Собственичката на козметичния център с еротични клипове: Има и мои видеа, това е злонамерена атака https://crimes.bg/inczidenti/sobstvenichkata-na-kozmetichniya-centar-s-erotichni-klipove-ima-i-moi-videa-tova-e-zlonamerena-ataka/183726 Crimes.bg

Злонамерена атака подозира собственичката на салона в Бургас твърди, който е в центъра на порно скандал. Вчера клиентка на бизнеса се оплака, че след посещение в лазарния център, в мрежата са се появили нейни порно клипове.

По думите на собственичката, Златина, сред изтеклите записи има и нейни лични кадри и отрече умишлено заснемане на клиенти.

"Записите са от пробив в мрежата на кадрите. Аз се чувствам жертва. Там има два записа с доста строг интимен характер, на които съм снимана аз. Това е злонамерена атака, която е насочена към мен" ,твърди Златина.

В сряда стана ясно, че видеоклипове с голи клиенти по време на козметични процедури са публикувани в канал с порнографско съдържание в социалните мрежи. Видеата са били тайно заснемани в салона.

Според собственичката на салона всеки клиент подписва информирано съгласие за наличие на камери с цел сигурност, съобщава NOVA. На входа също има табела за видеонаблюдение. Не е ясно обаче защо е имало скрита камера в помещенията, където клиентите са голи.

Районната прокуратура в Бургас вече е започнала проверка, а разследване се води и с участието на ГДБОП.

Записите са направени със скрита камера в помещение, без знанието и съгласието на клиентите. Заснемането е ставало през 2024 г. Една от потърпевшите жени открива собственото си голо тяло във видео, публикувано онлайн. Клипът е бил гледан от над 50 хиляди души. Жената е подала сигнал в прокуратурата.

„Кадрите ми бяха изпратени от познати. Така разбрах по най-неприятния начин. Шокът е огромен и ми влияе във всеки аспект от живота. Това е твърде лично – ние се доверяваме на този салон и очакваме конфиденциалност“, разказа потърпевшата.

Според Наказателния кодекс и Закона за защита на личните данни създаването и разпространението на видеозаписи без знанието и съгласието на заснетите лица е престъпление. При нарушение Комисията за защита на личните данни може да наложи санкция до 4% от годишния оборот, а при доказано престъпление е възможно и съдебно наказание.

Адвокатът на потърпевшата Росен Диев обясни, че видеонаблюдение може да се извършва само при ясни условия – камерите трябва да са видими, да има обозначителни табели и администраторът на лични данни да е регистриран по закон. Заснемане със скрити камери е допустимо единствено от разследващи органи чрез специални разузнавателни средства.

От Прокуратурата уточниха, че тепърва ще се установява каква е била целта на заснемането и начинът на разпространение на видеата, както и дали те попадат в категорията на порнографските материали по смисъла на закона. Ще се проверява и дали има други заснети жени и мъже, дали е упражнявана принуда или изнудване и дали записите са разпространявани с търговска цел.

