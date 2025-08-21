След като мъж падна от необезопасена тераса: Защо при саниране жилищен блок остана без парапети? https://crimes.bg/inczidenti/sled-kato-mazh-padna-ot-neobezopasena-terasa-zashto-pri-sanirane-zhilishten-blok-ostana-bez-parapeti/170638 Crimes.bg

Защо при саниране жилищен блок остана без парапети и кой ще поеме отговорност за инцидента, при който 80-годишен мъж падна от необезопасена тераса и загина?

126 семейства живеят в „блок на ужасите". Балконите им са напълно открити и с изрязани парапети от месеци. При всеки дъжд хората се страхуват и от наводнения. След трагичния инцидент работници поставили дъски на терасите и ги закрепили с тел.

В шок сме. Ако имаше укрепление, можеше да не се стигне до това, сподели жената на загиналия - Катя Босилкова.

Над 2 месеца сме без тераси. Ремонтът започна и после изчезнаха майсторите. Има опасност от нови инциденти, каза живееща в сградата.

От събота, когато получихме сигнал за инцидента, спряхме строежа до обезопасяването на блока. Не мога да коментирам дейността на фирмата. Това са европейски средства по Плана за възстановяване. Има си ред и начин на разплащане. Фирмата надзор е санкционирана за това, че е допуснала да не бъдат обезопасени терасите, обясни в ефира на „Здравей, България" кметът на Свищов Генчо Генчев.