Коста Стоянов за случая "Баба Алино": Всички хора знаеха какво се случва

Трябва да се запорират сметките на всички дружества, заяви депутатът от "Възраждане"

Всички хора знаеха какво се случва, заяви Коста Стоянов, депутат от "Възраждане" по случая "Баба Алино" в студиото на "Денят започва".

Коста Стоянов, депутат от "Възраждане": "Всички хора знаеха какво се случва там и най-вече жителите, които живеят в региона. Бездействието на кмета и на неговата администрация и бездействието на националните институции това е нямало как да се случи. За местния бизнес нямам сведения някои от местните фирми да е упражнявал някакви строителни дейности."

Стоянов заяви, че трябва да бъдат запорирани сметките на КУБ.

Коста Стоянов, депутат от "Възраждане": "Украинската групировка КУБ има много имоти и продължава да купува много имоти. Не само в община Варна, а и по Черноморието. Законът за устройство на територията е категоричен, че този, който е построил незаконното строителство, трябва да го премахне за собствени средства, затова трябва да се запорират сметките на всички дружества, защото ако собствениците не ги премахнат, трябва държавата да ги премахне за своя сметка."