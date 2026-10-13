Пожар в старчески дом във Варна взе жертва, двама са ранени https://crimes.bg/inczidenti/pozhar-v-starcheski-dom-vav-varna-vze-zhertva-dvama-sa-raneni/203428 Crimes.bg

76-годишна жена загина при пожар в старчески дом „Топла грижа" в местност Траката във Варна. Огънят пламнал към 3:00 часа след полунощ в стая на втория етаж.

При инцидента са ранени и други две жени, които обитавали помещението. Те са настанени за лечение в болница. Останалите хора от дома са били своевременно евакуирани.

По първоначална информация пожарът е тръгнал от неизгасена цигара. На място били изпратени пет екипа на пожарната и два екипа на полицията.

Работата по установяване на всички обстоятелства около инцидента продължава.