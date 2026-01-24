Подпалиха пожар в блок! Загина майка, две деца и баба им пострадаха https://crimes.bg/inczidenti/podpaliha-pozhar-v-blok-zagina-mayka-dve-deca-i-baba-im-postradaha/183316 Crimes.bg

Трагичен инцидент отне живота на 45-годишна жена след пожар в жилищна сграда на столичната улица „Опълченска“.

Огнената стихия е избухнала в късните часове, след като 30-годишен мъж с психично заболяване е запалил лични вещи в апартамент на третия етаж, научи GlasNews от свои източници.

По първоначална информация пламъците бързо са обхванали жилището, а гъст дим е изпълнил стълбищното пространство на сградата. Именно там, вследствие на тежко задушаване, е починала 45-годишната жена.

На място незабавно са пристигнали екипи на пожарната, полицията и Центъра за спешна медицинска помощ. Спасителните действия са били затруднени заради силното задимяване в общите части на сградата.

Двете ѝ деца – момче на 13 години и 11-годишната му сестра – са изведени от сградата и транспортирани до болнично заведение. Бащата на децата – 47-годишен мъж, както и тяхната 71-годишна баба, също са пострадали при пожара. Те са транспортирани от спешните екипи в болнично заведение, където им е оказана медицинска помощ.

Мъжът, предизвикал пожара, незабавно е задържан от служители на СДВР. По случая на място е извършен оглед от служителите на реда. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват, като предстои назначаването на съответни експертизи. Разследването по случая продължава. Предстои докладване на материалите в компетентната прокуратура.

Снимка: "Катастрофи в София"/ Facebook

