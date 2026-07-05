От утре в Дупница започва тридневен траур за загиналите баба, дядо и двете им внучета https://crimes.bg/inczidenti/ot-utre-v-dupnica-zapochva-tridneven-traur-za-zaginalite-baba-dyado-i-dvete-im-vnucheta/196185 Crimes.bg

Градоначалникът Първан Дангов изразява своите най-искрени съболезнования към семейството и близките на загиналите.

Община Дупница обяви тридневен траур в памет на загиналите баба, дядо и двете им внучета в река Струма. Със заповед на кмета Първан Дангов се обявява тридневен траур, считано от понеделник.

В знак на почит към паметта на починалите националният флаг и знамето на Европейския съюз пред сградата на Общинската администрация, както и тези на пилоните на площад "Свобода", ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от Община Дупница.

Градоначалникът Първан Дангов изразява своите най-искрени съболезнования към семейството и близките на загиналите. "В тези тежки дни цялата общност скърби заедно с тях и споделя болката от тази огромна човешка трагедия. При нужда Община Дупница ще окаже и финансова подкрепа на близките във връзка с предстоящите погребални церемонии", съобщиха от Общината.

БГНЕС припомня, че трагедията се разигра в петък, когато баба, дядо, двете им внучета - момче и момиче, и 6-годишно дете, решили да направят пикник на брега на река Струма. Разследващите предполагат, че 8-годишното момче е влязло в реката, но водата го е завлякла, а 11-годишната му сестра и възрастните са се втурнали да го спасяват, но са загинали във водата. 6-годишното детенце, въпреки шока от случилото се, е тичало към пътя, спряло е случайно преминаваща кола, и е потърсило помощ.IБГНЕС