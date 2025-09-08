ИНЦИДЕНТИ

Нападнаха дома и колата на екоактивистката Даниела Тонева

Нападнаха дома и колата на екоактивистката Даниела Тонева
Нападение и посегателство срещу дома и колата на гражданския активист Даниела Тонева. За това стана ясно през изминалия уикенд от снимки, които самата тя публикува, уточнява bTV.

От години жената работи за по-чист въздух в района на Бобов дол, където има ТЕЦ, който според мнозина замърсява околната среда.

Какво точно се е случило и каква е причината за нападението, питаме самата Даниела Тонева.

Имаше хвърлен камък в една от стаите на къщата, прозорецът беше счупен, всичко беше в стъкла. Колата беше залята с черна блажна боя, на практика цялата. Аз не съм чула кога се е случило това, предполагам в малките часове на нощта“, казва тя.

Въпреки че щетите от камъка, хвърлен по дома ѝ, не са малки, тя описва като късмет факта, че не е бил запратен към спалнята, където в този момент е спала тя.

Защо се страхувам – защото вероятно са били застъпени интереси. Някой, който не е искал да бъде публичен, е станал публичен“, заяви Тонева.

На 1 септември в интервю за БНР тя разказа за подписка, в която над 80 души са се подписали с искане ТЕЦ „Бобов дол“ да спре работа, докато не изпълни всички изисквания по еко показателите за безвредна работа на централата както е по комплексното ѝ разрешително.

Това се случва след като председателят на Общинския съвет в Бобов дол Красимир Чаврагански заяви в запис от заседание на общинарите, че енергийният бос Христо Ковачки го привиква всяка седмица, за да му „набива канчето, а той си трае".

 

 

 

„Ковачки е т.нар. консултант на ТЕЦ „Бобов дол“. Общинският съвет следва да взима решения в интерес на хората, а не на олигарх или консултант“, каза Тонева пред медията.

Днес тя е категорична – не знае какво може да бъде потенциален мотив зад нападението на дома и колата ѝ, но подчерта, че от близо година активно се бори за по-чист въздух в Бобов дол.

„Обясних на полицаите, че съм в добри отношения със съседите, че това е много малко село, хората тук се познават. Изброих случаите, в които могат представители на местната власт да се чувстват унизени от моето видео, от писането „За Разметаница“, каза Тонева.

От ТЕЦ „Бобов дол“ също са реагирали на случая, като са осъдили нападението.

„Да, от ТЕЦ „Бобов дол“ се свързаха. Казаха, че не са съгласни с такива вандалски прояви. Аз мога да кажа само, че не съм съгласна със замърсяването от ТЕЦ „Бобов дол““, коментира Тонева.

Разследването на случая продължава, а Тонева ще бъде поканена да говори и в Народното събрание за своята битка за чиста природа.

