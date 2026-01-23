Мистериозна катастрофа с украински бусове и много ранени край Мъглиж https://crimes.bg/inczidenti/misteriozna-katastrofa-s-ukrainski-busove-i-mnogo-raneni-kray-maglizh/183220 Crimes.bg

Два буса с украинска регистрация катастрофираха на Подбалканския път близо до Мъглиж. Четирима души са ранени и са настанени в болница.

В една от катастрофиралите превозни средства са пътували бебе и бременна жена, което допълнително засилва тревогата около случилото се.

Инцидентът е станал през нощта.

Единият бус е бил повреден и е бил дърпан от другия, когато по все още неясна причина и двете превозни средства се преобръщат и излизат от пътя.

Ударът е бил силен, а очевидци разказват за сериозни щети по автомобилите и разпилени отломки край пътя.

На място са били изпратени екипи на полицията и спешна помощ, които са оказали първа помощ на пострадалите.

Движението в участъка временно е било затруднено, а причините за катастрофата се изясняват.

По случая е започнало разследване, като се проверява дали скоростта, техническото състояние на автомобилите или пътните условия са допринесли за тежкия инцидент.

