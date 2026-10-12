Миризми и сигнали за замърсяване във Велико Търново: „Кроношпан“ обещава нови филтри до ноември https://crimes.bg/inczidenti/mirizmi-i-signali-za-zamarsyavane-vav-veliko-tarnovo-kronoshpan-obeshtava-novi-filtri-do-noemvri/203350 Crimes.bg

Продължават сигналите на жители на Велико Търново за неприятни миризми и запрашаване на въздуха в района на промишлената зона на града. По думите на граждани проблемът е свързан с дейността на дървопреработвателното предприятие „Кроношпан". От компанията уверяват, че спазват екологичните изисквания, и съобщават, че подготвят нови филтри за намаляване на емисиите.

Жители на града твърдят, че забелязват прах във въздуха и следи от фини частици по автомобилите си. Сред тях е баща на две деца, който живее в района на улица „Поп Харитон", в западната част на Велико Търново.

„Като гражданин на Велико Търново и като баща на две деца съм силно обезпокоен от качеството на въздуха, който всекидневно всички ние дишаме", разказва той. По думите му през деня над инсталацията за обработка на дървесината се вижда облак от прах, който при вятър може да се разнася във въздуха.

Мъжът посочва, че сутрин забелязва фини частици по предното стъкло на автомобила си, които предполага, че са от производството. Тези наблюдения обаче сами по себе си не установяват произхода на частиците или наличието на замърсяване над допустимите норми.

От „Кроношпан" отричат да нарушават екологичните изисквания. Представителят на компанията Божил Райнов заяви, че предприятието използва пречиствателни съоръжения, съобразени с най-добрите налични техники и европейските стандарти.

По думите му дробилната станция се намира в закрито помещение, оборудвано с филтри и други очистващи устройства. Райнов посочи още, че в квартал „Чолаковци" има станция за измерване на фини прахови частици и формалдехид, като според данните на компанията показателите са под допустимите норми.

Въпреки уверенията на дружеството сигналите на гражданите продължават. Затова и един от основните въпроси остава дали предприетите мерки са достатъчни, за да ограничат неприятните миризми и запрашаването в района.

От компанията съобщиха, че започват инвестиционна програма на два етапа. Към аспирационните системи на двете преси ще бъдат добавени биокаталитични филтри, които към момента са завършени на около 85%.

Очакванията са новите съоръжения да намалят емисиите на фини прахови частици и на вещества, отделяни от дървесината при производствения процес. Предвижда се да бъде ограничено и видимото отделяне на пара след сушилните.

Според посочените от Райнов срокове биокаталитичните филтри трябва да бъдат готови през ноември, а топлообменникът - през май. Компанията планира и работа по съществуващите електрофилтри.

Междувременно от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново са информирали, че през последните месеци са извършвани многократни проверки на предприятието и са налагани санкции. През септември в инспекцията отново са постъпвали сигнали от граждани.

Подробните данни за сигналите през септември предстои да бъдат публикувани. Те, както и резултатите от контролните проверки и измерванията на качеството на въздуха, ще бъдат важни за изясняване на ситуацията и за установяване дали има превишения на допустимите норми.