Майка на загинал моторист с гневен пост в социалните мрежи. Защо три години по-късно виновният е на свобода, а семейството на жертвата още чака наказания?

Майка на загинало момче на пътя излезе с гневен пост в социалните мрежи. Лиляна Бакалска от Пловдив вече трета година чака справедливост от съда за смъртта на сина си - моториста Недялко Бакалски.

В поста си тя пита следното: „Каква е тази държава, в която човекът, който отне живота на сина ми, повече от три години не е осъден, не му е взета книжката. А свидетел, който иска да помогне на правосъдието, ще бъде доведен принудително. Той е бил призован с въоръжена охрана пред очите на съпругата и детето му", твърди почернената майка.

В сряда пред Съдебната палата в Пловдив ще има и протест, който е насрочен за 9 часа.

От NOVA припомниха, че Недялко Бакалски остава завинаги на 20, когато преди 3 години е блъснат на жп прелез в Пловдив от колата на 52-годишен шофьор. Според близките и според обвинението - шофьорът е отнел предимството на младия мъж. След смъртта му - родителите на младежа решават да дарят органите му и така спасиха 4 човешки живота.

На първа инстанция шофьорът получи 3-годишна условна присъда с 5-годишен изпитателен срок. За 5 години беше отнета и шофьорската му книжка. Присъдата обаче беше отменена, а делото върнато обратно на първа инстанция.

"Системата в България буксува не само по нашето дело, а и по много други дела. Тя е тромава и бавна. Не може едно дело да влиза 1,9 месеца след инцидента в съда, а 3,4 години по-късно да бъде върнато на първа инстанция. Съдебната система в България има нужда от промяна", заяви в "Здравей, България" Лиляна Бакалска.

Тя беше категорична, че очаква справедливост, за да може "душата на сина й най-сетне да получи покой". "За мен всяка присъда ще бъде малка. Ние загубихме най-милото - детето си. Присъда имаме ние. Семейството. Нашето е доживотната присъда, която ни беше дадена от Иван Иванов", заяви почернената майка.

Бакалска разказа, че гневният й пост в социалните мрежи е предизвикан от факта, че свидетел по делото, който на предишното заседание не можел да присъства и бил описал това в призовката си - е призован за принудително явяване в съда. "Сякаш е някакъв престъпник. Човекът не е отказал да дойде на делата. Той е свидетел. Той е искал и е станал свидетел, за да помогне на правосъдието. И това отношение е абсурдно", сподели тя.