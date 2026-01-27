„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова

Разследващият журналист Кирил Борисов от „24 часа" коментира последната информация за българската „криптокралица" Ружа Игнатова, която е издирвана заради глобална измама на стойност над 3,6 милиарда паунда.

Борисов обясни в студиото на предаването „Твоят ден", че последните данни идват от германски полицейски източници, според които няма доказателства, че Игнатова е мъртва. По данни на високопоставен полицейски служител тя все още може да е жива. Противоположната версия, че Игнатова е починала и тялото ѝ е изхвърлено в Йонийско море, се появява още през 2018 г., но остава непотвърдена.

Журналистът уточни, че последното ѝ появяване е от 2017 година, когато тя пътува със самолет от София към Атина. Оттогава изчезва от публичното пространство, а издирването ѝ е международно - включително в САЩ, Германия, Великобритания и България.

Игнатова е съосновател на OneCoin, известна криптопирамида, чрез която е измамила над 3 милиона инвеститори по целия свят. Борисов обясни, че схемата е работила чрез продажба на обучителни пакети, обещаващи доход от криптовалутата OneCoin, която никога не става конвертируема и реално не функционира като криптовалута.

Той посочи, че измамата и пране на пари са двете основни престъпления, по които се разследва Игнатова, и че схемата е част от по-голяма международна престъпна структура.

Борисов коментира, че въпреки изчезването ѝ, част от международните инвеститори все още вярват, че тя е жива и продължават да участват в подобни проекти, макар и в по-малки мащаби. Той също така отбеляза, че някои от имуществата ѝ в България, включително три къщи в центъра на София, са предмет на разследване и потенциално изземване.

Журналистът изрази скептицизъм, че българските разследвания ще успеят да възстановят активи или да осигурят справедливост за измамените инвеститори, като подчерта, че милиардите са разпределени по международни канали и фирми.

Борисов поясни, че има спекулации за промяна на самоличността на Игнатова и възможността тя да живее „друг живот" в неизвестна държава, но според него е малко вероятно да е успяла да остане дълго време анонимна, имайки предвид големия мащаб на случая.

Той също така посочи, че други лица, свързани с организацията, като брат ѝ Константин Игнатов и майка ѝ Веска, са били използвани като публични лица на схемата, но не могат да заменят нейното лидерство.

Според Борисов, вероятността Игнатова да бъде открита е минимална, а международните органи ще продължат разследванията. Той добави, че измамените инвеститори по света едва ли ще бъдат възстановени, а разследванията в България и чужбина се сблъскват с липса на доказателства и ограничения в проследяването на криптовалута.