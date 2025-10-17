ИНЦИДЕНТИ

Изскочиха неочаквани детайли за смъртта на собственика на търговската верига Mango, подозират сина му

https://crimes.bg/inczidenti/izskochiha-neochakvani-detayli-za-smartta-na-sobstvenika-na-targovskata-veriga-mango-podozirat-sina-mu/175247 Crimes.bg
Lacho
154
Изскочиха неочаквани детайли за смъртта на собственика на търговската верига Mango, подозират сина му
Lacho
154

Испанската полиция разкри неочаквани подробности за смъртта на предприемача и основател на търговската верига Mango Исак Андик, предаде Cadena SER.

Правоохранителните органи в Каталуния подозират Джонатан, син на собственика на модната марка. Той беше единственият свидетел на планинския инцидент.

Разследващите възобновиха случая поради несъответствия в показанията на наследника на бизнесмена. Те обаче уточниха също, че полицията все още няма доказателства, които да го свързват с инцидента, нито показания, описващи лоши отношения между сина и бащата.

Смъртта на Исак Андик беше обявена на 14 декември 2024 г. 71-годишният магнат падна от скала в пещерите на планинската верига Монсерат. Джонатан твърдеше по време на първоначалните разпити, че е чул баща си да се подхлъзва. Каза, че не е виждал нищо, защото е вървял пред него. Той отбеляза, че преходът не е бил труден за бизнесмена.

fakti.bg

Тагове:
Още от ИНЦИДЕНТИ

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.