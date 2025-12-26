ИНЦИДЕНТИ

Двама души изчезнаха край бреговете на Югозападна Англия след традиционно плуване на Коледа

Британската полиция съобщи днес, че търси двама мъже, изчезнали във водите край крайбрежен град в Югозападна Англия, след като спешните служби са били извикани на плажа, предаде Ройтерс.

Няколко души бяха спасени и прегледани от парамедици, а някои от тях бяха откарани в болница като предпазна мярка, съобщи полицията в графствата Девън и Корнуол.

Властите призоваха гражданите да не влизат във водата поради предупреждения за лошо време.

Плуването на Коледа е традиция в някои части на Великобритания и други места в Европа, включително в германския град Берлин.

