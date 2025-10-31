Дезориентиран чужденец от дни живее на улица в София

Необичайна гледка и тревожен случай от центъра на София предизвикаха реакция в социалните мрежи. В свой пост във Facebook Иван Гугулянов сигнализира за шведски гражданин, който вече десет дни живее на улицата по бул. „Дондуков“.

Мъжът, по думите му, е дезориентиран, не знае кой ден е и къде точно се намира. Успява да общува на английски, но споделя единствено, че е преминал пеша сръбско-българската граница.

„Този човек от десет дни живее на улицата. Шведски гражданин е, достатъчно грамотен, за да комуникира на английски език. Мъжът е доста дезориентиран – не знае кой ден сме, нито къде точно се намира,“ пише Гугулянов. Той споделя и снимка, на която се вижда въпросният човек, лежащ на тротоара с крака, облегнати на близката сграда.



По думите му, преди два дни чужденецът е колабирал след злоупотреба с алкохол. След подаден сигнал на телефон 112 на мястото пристигнали екипи на линейка и полиция, които прегледали мъжа и, след като преценили, че няма опасност за живота му, го оставили отново на улицата.

„Подадох сигнал до 05 РУ и до Столична община. Отговорът е, че човекът не нарушава обществения ред и не е извършил престъпление,“ уточнява авторът на публикацията.

Гугулянов допълва, че мъжът не е агресивен, но е силно уплашен и отказва да отиде до посолството на Кралство Швеция, защото предишен опит да потърси помощ там е завършил с насилие над него.

„Той не иска да е тук. Ние също – защото от ден на ден състоянието и външният му вид се влошават,“ добавя Гугулянов, който призовава гражданите за идеи и подкрепа.

Случаят предизвика активни коментари и реакции в социалните мрежи, като мнозина питат защо институциите не предприемат действия в подобни ситуации с бездомни чужденци, особено когато има риск за здравето им.

Вижте и цялата публикация, споделена от Гугулянов:

Йога за напреднали по „Дондуков“…

Сега сериозно! Този човек от десет дни живее на улицата. Шведски гражданин е, достатъчно грамотен, за да комуникира на английски език. Мъжът е доста дезориентиран – не знае кой ден сме, нито къде точно се намира. Знае само, че е преминал пеша сръбско-българската граница.

Преди два дни беше колабирал след злоупотреба с алкохол. Подадохме сигнал на 112, след което пристигнаха линейка и полиция. Прегледаха го, установиха, че няма да умира, и го зарязаха отново на улицата.

По отношение на органите на реда – толкова сигнали и жалби са подадени, че вече и не идват.

Човекът не е агресивен, но ясно си дава сметка, че мястото му не е нито на „Дондуков“, нито в България – просто не знае какво да направи. (Освен че не е агресивен, е и много наплашен, защото не пожела да го закарам до посолството на Кралство Швеция, тъй като последния път са го били.)

Подал съм сигнал до 05 РУ и до Столична община. Отговорът е, че човекът не нарушава обществения ред и не е извършил престъпление.

Той не иска да е тук. Ние също – защото от ден на ден състоянието и външният му вид се влошават.

Давайте идеи! (Без „вземи си го вкъщи“! Вече съм прибрал няколко бездомника и квадратурата на апартамента не стига, за да ги регистрирам адресно...)

