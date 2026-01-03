Извънредна ситуация край Пловдив, спасени са възрастна жена и кученце

Пожар в частна къща в Раковски нанесе значителни щети на имуществото на семейството, обитаващо дома. Гасителните действия на пожарникарите продължиха близо час.



По време на инцидента медицинска помощ бе оказана на възрастна жена, която е пострадала вследствие на вдишване на токсични пари.



Животът на малко кученце също бе спасен благодарение на бързите действия на огнебореца Йосиф Леков от РСПБЗН Раковски. Той илюстрира защо професията на пожарникаря е повече от дълг и изисква кураж и саможертва.

