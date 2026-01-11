Загадъчни послания с червило върху автомобил в Плевен предизвикаха вълна от коментари https://crimes.bg/inczidenti/zagadachni-poslaniya-s-chervilo-varhu-avtomobil-v-pleven-predizvikaha-valna-ot-komentari/182219 Crimes.bg

Надписи с червило върху задното и едно от страничните стъкла на автомобил в Плевен привлякоха внимание онлайн.

Снимки на „украсената“ кола бяха публикувани на 7 януари от нейната собственичка - Искра Николаева.

На страничното стъкло ясно се чете: „Знам, че ти липсвам, боклук“, придружено с отпечатък от целувка. На задното стъкло пък е изписано: „Казах ти, че съм луда“.

Искра Николаева, която е заварила автомобила си в този вид, реагира с чувство за хумор. В публикацията си тя написа шеговито:

„До мацката, оставила ми тези пожелания! Сбъркала си колата, мила! Ако са за мъжа ми, той кара друга кола - драскай там! Иначе оценявам вниманието“.

Постът бързо събра множество коментари, повечето от които също бяха с хумористичен характер:

„Поздравява те за 2026 г.“, написа Ангел Тодоров;

„Можеше и тест за бременност да има под чистачките“, пошегува се Анатоли Тодоров;

„Според мен обаче написаното е от мъж! Само едно „а“ не пасва на всички останали и то е в думата луд „а“, коментира Генади Илиев.

Други коментари бяха по-иронични, а някои потребители дори направиха препратки към телевизионни формати и популярни публични личности:

„Вчера ми се мярна Жоро Игнатов в града... имам усещането, че ще е интересен уикенд", написа Ивайло Матеев.

Засега не е ясно кой е авторът на надписите и дали действително е станала грешка с автомобила, или посланията са били предназначени точно за него. Остава и въпросът дали става дума за неуместна шега или лична драма, излязла извън рамките на личното пространство.

Каквато и да е истината, случката със сигурност внесе доза настроение в социалните мрежи.

https://glasnews.bg/