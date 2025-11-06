БСЛАФ: Категорично осъждаме насилието срещу наши колеги

Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите (БСЛАФ) за пореден път остро и категорично осъжда зачестилите случаи на агресия и насилие към медицински специалисти.

Недопустимо е роднини на пациент да прилагат насилие срещу медицинско лице, докато то оказва помощ, какъвто е последният пример с наш колега фелдшер във Врачанско.

Професионално-съсловната организация на лекарските асистенти и фелдшерите изразява своята подкрепа, както и готовността си да окаже пълно съдействие за защита на нашия колега. Очакваме компетентните институции да извършат необходимите действия, за да бъде постигната справедливост в този недопустим за обществото ни случай.

Всеки ден на първа линия в непредвидими ситуации екипите на спешна помощ, голяма част от които са лекарски асистенти и фелдшери, поемат огромна отговорност, за да спасяват животи на пациенти. Често това се случва без достатъчно ресурси, персонал и обществена защита. Достойният труд на колегите ни трябва да бъде уважаван и ценен, а не осъждан, поставян под съмнение, заплаха или натиск. Взаимното разбиране, доверие и уважение между обществото и медиците са основата на стабилната и ефективна здравна система.

Насочваме вниманието на институциите към проблема и ги приканваме да предприемат активно спешни, реални и ефективни мерки за защитата на медицинските екипи на работното им място.