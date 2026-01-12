Българка - майка на 3 деца, изчезна в Гърция

Полицията я издирва по сигнал на съседи

Бившият и мъж твърди, че е в Германия

Гръцката полиция издирва българка - майка на три деца, изчезнала от малкия курортен град Воница на Йонийско море. Към момента подробности не се съобщават, тъй като още се изяснява дали в случая има престъпление, или самата жена умишлено е решила да напусне дома си, като запази в тайна къде отива.

Сигналът за изчезването е подаден от съседи, според които българката е в неизвестност повече от месец, а за децата се грижи само мъжа є, с когото са разведени. Той е грък, но не е съобщил за отсъствието є в полицията. Бившият съпруг дал показания, в които твърди, че бившата му жена е заминала за Германия и е оставила на него децата. Съседите обаче са категорични, че жената била много грижовна майка и никога не би изчезнала и не би изоставила децата.

Разследващите съобщават още, че преди 5 години нашенката подала оплакване до полицията, че съпругът є я малтретира. Малко след това се развели. Засега няма данни за престъпление, а властите работят по няколко версии, включително и за това, че жената е била принудена от бившия съпруг да напусне дома си и децата. Обявена е за издирване и в Гърция, и в чужбина, търси я и полицията в България.

trud.bg