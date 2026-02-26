Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради "Петрохан" и замитането на следи към партия Днешната служебна власт няма как да гарантира провеждането на честни избори, заяви вече бившият главен секретар на вътрешното ведомство https://crimes.bg/vodeshha-tema/miroslav-rashkov-tragvam-si-ot-mvr-zaradi-petrohan-i-zamitaneto-na-sledi-kam-partiya-3/185957 Crimes.bg

Причината, заради която си тръгвам от МВР, е разследването по случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила в НС. Това става ясно от изявление на вече бившия главен секретар на МВР Мирослав Рашков.

Вчера президентът Илияна Йотова подписа указ, с който се прекратяват правомощията и се освобождава от длъжност Рашков по предложение на Министерския съвет.

В понеделник, 23 февруари, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви на брифинг в Министерския съвет, че е предложил на президента Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Той обясни, че решението е свързано включително и с местните избори в град Пазарджик, лошата организация и бавната реакция. Дечев посочи ужасяващото престъпление на хижа "Петрохан" и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което даде възможност за развихрянето на всякакви теории.

В изявлението си вече бившият главен секретар на вътрешното ведомство благодари на всички колеги за общата работа през последните 20 години в МВР.

"На всички Вас дължа честният отговор на въпроса защо си тръгвам от МВР. Не е заради манипулациите в спекулативните мотиви за моето отстраняване. Или заради провеждането на честни избори, което днешната служебна власт няма как да гарантира. Истинската причина е разследването по случая "Петрохан" и замитането на следи, които водят към една конкретна политическа сила в Народното събрание и мрежата от неправителствени организации, тясно свързани с нея. Как работят нейните политически аватари в служебното правителство, стана ясно по време на изслушването в Народното събрание вчера. Тези хора, дори и в качеството им на министри, откриват "офиси" на МВР в ресторанти, където привикват подчинените им служители. Нещо, което се случва за първи път в професионалната кариера на тези служители. Оставям на съвестта на служебния министър на вътрешните работи начина, по който смята да работи докато заема този пост. Но не приемам мачкането на разследвания и колеги заради служебното им положение", пише в изявлението на Мирослав Рашков.

Той посочва, че очаква лавина от следващи уволнения на професионалисти, маскирани като действия, свързани с провеждането на честни избори.

"Разследването на случая "Петрохан" няма нищо общо с изборите на 19 април, но първите уволнения в МВР са заради свършената от всички колеги работа по него. Вярвам на разследващите по случая "Петрохан", сигурен съм, че ще удържат на политическия натиск разследването да бъде блокирано", казва още Мирослав Рашков.

Източник: dir.bg