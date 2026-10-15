БАБХ затвори обект за консерви в Пловдив, унищожава над тон храни

Българската агенция по безопасност на храните затвори нерегламентиран обект за производство и съхранение на храни в село Дълго поле, област Пловдив. Това се е случило след постъпил сигнал.

На място, при извършената във вторник проверка, е открито функциониращо оборудване за производство на зеленчукови консерви, включително машини за печене и белене на чушки и хладилна камера. В нея са съхранявани замразени печени чушки и нарязани праскови, опаковани под вакуум.

При инспекцията са установени още метални варели с доматена паста, както и готова продукция - лютеница, сладко от боровинки и печени люти чушки, натоварена в транспортно средство. На открито, върху дървен палет, са съхранявани още бутилиран доматен сок, кьопоолу, печени чушки, кисели краставички и други консервирани храни.

Справка в Националния регистър на бизнес операторите и обектите за производство и търговия с храни е показала, че обектът не е регистриран по реда на Закона за храните. Унищожената храна е над един тон. Тя е без установен произход, без етикети и маркировка. Предстои съставяне на акт за административно нарушение.

Агенцията продължава да извършва проверки за предотвратяване на нерегламентираното производство и разпространение на храни. При съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон 0700 12 299 или през онлайн формата „Подай сигнал" на сайта на БАБХ.