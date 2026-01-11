Венцислав Иванов: В момента всички говорят, че ще се прави нова салфетка и в тази салфетка всяка от новите сили ще гледа да си вземе по-голямо парче от баницата https://crimes.bg/analizi/vencislav-ivanov-v-momenta-vsichki-govoryat-che-shte-se-pravi-nova-salfetka-i-v-tazi-salfetka-vsyaka-ot-novite-sili-shte-gleda-da-si-vzeme-po-golyamo-parche-ot-banicata/182202 Crimes.bg

България официално не признава за легитимен Мадуро

Това каза последният български посланик в Каракас Венцислав Иванов в предаването „Говори сега" по БНТ.

Основната причина България да затвори посолството си във Венецуела е липсата на сигурност, обясни той.

„Това е свързано именно с политиката на Чавес, когато той раздаде оръжие на бедняците по гетата, за да защитят боливарската революция. Вместо това много от тези хора започнаха да правят банди, да грабят, да убиват. Нашето посолство беше на една малка уличка - отгоре беше американското, надолу беше аржентинското и срещу нас е руското, в което ходеха с автомати и с прожектори. Ние нямахме никаква охрана. Тогава се затвориха 12 посолства", разказа Иванов.

Според него това, което се случва във Венецуела, има много точна и проста дефиниция: „Всичко е точно така, както си е било, само го няма Мадуро".

Венецуела е богата на природни ресурси страна, но управляващите не могат да се възползват от тях. „Чавес е социалист утопист. Той имаше прекрасни намерения, просто не ги реализира правилно. Той нищо не разбира от икономика, лош кадровик и лош администратор. Иначе добър военен - веднага уреди военните, даде им да ръководят всичко, включително невоенизирани министерства. Само че тези хора бяха доста гладни и започна страшна корупция. Той прати кубински комисари, за да ги контролират", разказа бившият посланик.

Чавес е национализирал компаниите и е заменил експертите, а средната класа е била най-потърпевша, добави Иванов.

Според него Доналд Тръмп е избрал сегашния момент да удари Венецуела заради променената геополитическа обстановка. Американците са разработили венецуелския нефт и са създали първите рафинерии, отбеляза бившият. „Но това не може да бъде аргумент Тръмп да каже „Това е нашият нефт". В момента всички говорят, че ще се прави нова салфетка и в тази салфетка всяка от новите сили ще гледа да си вземе по-голямо парче от баницата. Тръмп се връща към доктрината „Монро", обясни Венцислав Иванов.

